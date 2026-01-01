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Sukně Nike ACG pro větší děti (dívky) - Marrakesh/Safety Orange/Marrakesh/Summit White

Recyklované materiály

Nike ACG

Sukně se všitými kraťasy pro větší děti (dívky)

54,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Vzhled sukně a pocit z kraťasů. Buď připravená na celodenní dobrodružství. Tahle lehká sukně s kraťasy má vodoodpudivou povrchovou úpravu odolnou proti UV záření, takže se budeš cítit pohodlně i při lehkém dešti nebo za slunečného dne. Tak na co čekáš? Vyraz na průzkum!


  • Zobrazená barva: Marrakesh/Safety Orange/Marrakesh/Summit White
  • Styl: IF8299-833

Nike ACG

54,99 €

Vzhled sukně a pocit z kraťasů. Buď připravená na celodenní dobrodružství. Tahle lehká sukně s kraťasy má vodoodpudivou povrchovou úpravu odolnou proti UV záření, takže se budeš cítit pohodlně i při lehkém dešti nebo za slunečného dne. Tak na co čekáš? Vyraz na průzkum!

Výhody

  • Elastický pas si můžeš podle potřeby stáhnout vnitřní stahovací šňůrkou.
  • Do čtyř kapes na zip si můžeš přehledně schovat drobnosti.

Podrobnosti o produktu

  • Vyšívané logo ACG
  • Tenhle produkt chrání zakryté části těla před slunečním zářením UVA a UVB. Na nezakryté části doporučujeme použít kvalitní opalovací krém.
  • Svrchní část: 96 % nylon / 4 % elastan. Kapsové váčky: 100 % polyester.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Marrakesh/Safety Orange/Marrakesh/Summit White
  • Styl: IF8299-833

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 152 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný nylon ve výrobcích Nike je kombinací řady materiálů, včetně recyklovaného koberce a použitých rybářských sítí. Nylon se před chemickou nebo mechanickou recyklací vyčistí, roztřídí a rozdrtí na vločky, aby se vytvořila nová recyklovaná nylonová vlákna.
    • Oděvy, které používají materiály vyrobené z recyklovaného nylonu, snižují emise uhlíku až o 50 % v porovnání s novým nylonem.

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    Sukně Nike ACG pro větší děti (dívky)

    Nike ACG

    54,99 €

    Dolaď si styl