Sukně Nike ACG pro větší děti (dívky)

Recyklované materiály
Nike ACG
Sukně se všitými kraťasy pro větší děti (dívky)
Vzhled sukně a pocit z kraťasů. Buď připravená na celodenní dobrodružství. Tahle lehká sukně s kraťasy má vodoodpudivou povrchovou úpravu odolnou proti UV záření, takže se budeš cítit pohodlně i při lehkém dešti nebo za slunečného dne. Tak na co čekáš? Vyraz na průzkum!
- Zobrazená barva: Marrakesh/Safety Orange/Marrakesh/Summit White
- Styl: IF8299-833
Nike ACG
Vzhled sukně a pocit z kraťasů. Buď připravená na celodenní dobrodružství. Tahle lehká sukně s kraťasy má vodoodpudivou povrchovou úpravu odolnou proti UV záření, takže se budeš cítit pohodlně i při lehkém dešti nebo za slunečného dne. Tak na co čekáš? Vyraz na průzkum!
Výhody
- Elastický pas si můžeš podle potřeby stáhnout vnitřní stahovací šňůrkou.
- Do čtyř kapes na zip si můžeš přehledně schovat drobnosti.
Podrobnosti o produktu
- Vyšívané logo ACG
- Tenhle produkt chrání zakryté části těla před slunečním zářením UVA a UVB. Na nezakryté části doporučujeme použít kvalitní opalovací krém.
- Svrchní část: 96 % nylon / 4 % elastan. Kapsové váčky: 100 % polyester.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Marrakesh/Safety Orange/Marrakesh/Summit White
- Styl: IF8299-833
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 152 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný nylon ve výrobcích Nike je kombinací řady materiálů, včetně recyklovaného koberce a použitých rybářských sítí. Nylon se před chemickou nebo mechanickou recyklací vyčistí, roztřídí a rozdrtí na vločky, aby se vytvořila nová recyklovaná nylonová vlákna.
- Oděvy, které používají materiály vyrobené z recyklovaného nylonu, snižují emise uhlíku až o 50 % v porovnání s novým nylonem.
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Nike ACG