 
obrázek 1 ze 4
Nejlépe hodnoceno
Středně vysoké tréninkové ponožky Nike Everyday Lightweight (3 páry) - Vícebarevná

Nike Everyday Lightweight

Středně vysoké tréninkové ponožky (3 páry)

15,99 €
Vícebarevná
Černá/Bílá
Bílá/Černá
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Ponožky Nike Everyday tě při cvičení podrží. Měkká vlákna s technologií odvádějící pot pomáhají udržet nohy v suchu a pohodlí.


  • Zobrazená barva: Vícebarevná
  • Styl: SX7676-964

Nike Everyday Lightweight

15,99 €

PĚKNĚ V SUCHU.

Ponožky Nike Everyday tě při cvičení podrží. Měkká vlákna s technologií odvádějící pot pomáhají udržet nohy v suchu a pohodlí.

Výhody

  • Technologie Dri-FIT udrží nohy v suchu a pohodlí.
  • Středně vysoký střih chrání kotníky a dolní část lýtek.
  • Žebrované manžety je pomáhají držet na místě.
  • Pás přes nárt zpevňuje nohu.

Podrobnosti o produktu

  • 60 % bavlna / 37 % polyester / 3 % polyuretan
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Vícebarevná
  • Styl: SX7676-964

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (274)

Hvězdičky: 4.2

  • Good quality

    KatieM960608855

    Nice clean white pair of socks with a prominent black signature Nike logo at the top. They appear to be great quality, and seem to feel like they will be very durable.

  • Schlechte Qualität

    Jan50706879

    Extrem kurzlebig, nach 4-5 mal Tragen sieht man schon krasse Abnutzung. Kurz darauf sind sie kaputt. Kauf ich nicht mehr. Gehen zurück zu Nike!

  • AGNIESZKA770281665

    Skarpetki są super i moje ulubione ponieważ ich grubość jest idealna do noszenia przez cały rok.

Středně vysoké tréninkové ponožky Nike Everyday Lightweight (3 páry)

Nike Everyday Lightweight

15,99 €

Dolaď si styl

Item 3 of 92