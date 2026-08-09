Středně vysoké tréninkové ponožky Nike Everyday Lightweight (3 páry)

Good quality
KatieM960608855
Nice clean white pair of socks with a prominent black signature Nike logo at the top. They appear to be great quality, and seem to feel like they will be very durable.
Ponožky Nike Everyday tě při cvičení podrží. Měkká vlákna s technologií odvádějící pot pomáhají udržet nohy v suchu a pohodlí.
Nike Everyday Lightweight
PĚKNĚ V SUCHU.
Ponožky Nike Everyday tě při cvičení podrží. Měkká vlákna s technologií odvádějící pot pomáhají udržet nohy v suchu a pohodlí.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.2
Good quality
KatieM960608855
Nice clean white pair of socks with a prominent black signature Nike logo at the top. They appear to be great quality, and seem to feel like they will be very durable.
Schlechte Qualität
Jan50706879
Extrem kurzlebig, nach 4-5 mal Tragen sieht man schon krasse Abnutzung. Kurz darauf sind sie kaputt. Kauf ich nicht mehr. Gehen zurück zu Nike!
AGNIESZKA770281665
Skarpetki są super i moje ulubione ponieważ ich grubość jest idealna do noszenia przez cały rok.
Nike Everyday Lightweight