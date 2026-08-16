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Středně vysoké tréninkové ponožky Nike Everyday Cushioned (6 párů) - Carbon Heather/Černá

Nike Everyday Cushioned

Středně vysoké tréninkové ponožky (6 párů)

24,99 €
Carbon Heather/Černá
Bílá/Černá
Černá/Bílá
Vícebarevná
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Opři se do svých tréninků naplno v ponožkách Nike Everyday Cushioned. Silná spodní část z froté je během tréninků a posilování mimořádně pohodlná a žebrovaný pás přes nárt obepíná nohu a zpevňuje ji.


  • Zobrazená barva: Carbon Heather/Černá
  • Styl: SX7666-064

Nike Everyday Cushioned

24,99 €

POHODLÍ A OPORA.

Opři se do svých tréninků naplno v ponožkách Nike Everyday Cushioned. Silná spodní část z froté je během tréninků a posilování mimořádně pohodlná a žebrovaný pás přes nárt obepíná nohu a zpevňuje ji.

Výhody

  • Technologie Dri-FIT odvádí pot a udržuje nohy v suchu a pohodlí.
  • Silná spodní část z froté je pohodlná a pohlcuje nárazy při dopadu.
  • Pás přes nárt zpevňuje nohu.
  • Středně vysoký střih chrání kotníky a dolní část lýtek.

Podrobnosti o produktu

  • Materiál: 67 % bavlna / 30 % polyester / 2 % elastan / 1 % nylon
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Carbon Heather/Černá
  • Styl: SX7666-064

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (641)

Hvězdičky: 4.5

  • Sfortuna?

    AlfredoA356697544

    Per adesso ne ho provati 2 su 6 ed entrambi si sono bucati subito.... Speravo molto meglio

  • Skarpety idealne, rozmiarówka nieco zaniżona.

    MateuszW562317005

    Biegam w Nike Vaporfly 4, Zoom Fly 6 i Vomero Premium - wszystkie w rozmiarze 44. Skarpetki wybieram 38-42 i pasują idealnie.

  • maxim846422578

    Perfect goede zachte stof kopen zou ik zeggen

Středně vysoké tréninkové ponožky Nike Everyday Cushioned (6 párů)

Nike Everyday Cushioned

24,99 €

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