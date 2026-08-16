Středně vysoké tréninkové ponožky Nike Everyday Cushioned (6 párů)

Sfortuna?
AlfredoA356697544
Per adesso ne ho provati 2 su 6 ed entrambi si sono bucati subito.... Speravo molto meglio
Opři se do svých tréninků naplno v ponožkách Nike Everyday Cushioned. Silná spodní část z froté je během tréninků a posilování mimořádně pohodlná a žebrovaný pás přes nárt obepíná nohu a zpevňuje ji.
Nike Everyday Cushioned
POHODLÍ A OPORA.
Opři se do svých tréninků naplno v ponožkách Nike Everyday Cushioned. Silná spodní část z froté je během tréninků a posilování mimořádně pohodlná a žebrovaný pás přes nárt obepíná nohu a zpevňuje ji.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.5
Sfortuna?
AlfredoA356697544
Per adesso ne ho provati 2 su 6 ed entrambi si sono bucati subito.... Speravo molto meglio
Skarpety idealne, rozmiarówka nieco zaniżona.
MateuszW562317005
Biegam w Nike Vaporfly 4, Zoom Fly 6 i Vomero Premium - wszystkie w rozmiarze 44. Skarpetki wybieram 38-42 i pasują idealnie.
maxim846422578
Perfect goede zachte stof kopen zou ik zeggen
Nike Everyday Cushioned