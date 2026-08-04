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Středně vysoké ponožky Nike Everyday Elevated Sport (3 páry) - Vícebarevná

Nike Everyday Elevated Sport

Středně vysoké ponožky (3 páry)

19,99 €
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Vylepši svůj každodenní život. Vzali jsme naše typické ponožky a vylepšili je ve všech směrech. Od měkčí příze, která si zachovává tvar, přes tlumení jako na obláčku pro maximální pohodlí až po vylepšený střih, který drží na místě – díky nim bude každý krok malou dovolenou.


  • Zobrazená barva: Vícebarevná
  • Styl: IH8535-901

Nike Everyday Elevated Sport

19,99 €

Vylepši svůj každodenní život. Vzali jsme naše typické ponožky a vylepšili je ve všech směrech. Od měkčí příze, která si zachovává tvar, přes tlumení jako na obláčku pro maximální pohodlí až po vylepšený střih, který drží na místě – díky nim bude každý krok malou dovolenou.

Výhody

  • Technologie Dri-FIT odvádí pot a udržuje nohy v suchu a pohodlí.
  • Polstrování pod špičkou a patou zmírňuje zátěž při cvičení.
  • Prodyšná síťovina v horní části zlepšuje odvětrávání.
  • Pás v oblasti klenby příjemně sedne a nohu zpevňuje.
  • Zesílená pata a špička zvyšují odolnost.
  • Na spodní straně ponožky jsme vyznačili velikost, aby se ponožky při praní nepomíchaly.

Podrobnosti o produktu

  • 97 % polyester / 3 % elastan
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Vícebarevná
  • Styl: IH8535-901

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • Cómodos y bonitos

    juanf392620330

    Muy cómodos y altos como se describen.

Středně vysoké ponožky Nike Everyday Elevated Sport (3 páry)

Nike Everyday Elevated Sport

19,99 €

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