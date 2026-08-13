Středně vysoké ponožky Nike Everyday Elevated (6 párů)

Nike Crew socks
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The socks are really comfortable and thanks for your help!!!
Vylepši svůj každodenní život. Vzali jsme naše typické ponožky a vylepšili je ve všech směrech. Od měkčí příze, která si zachovává tvar, přes tlumení jako na obláčku pro maximální pohodlí až po vylepšený střih, který drží na místě – díky nim bude každý krok malou dovolenou.
Nike Everyday Elevated
Vylepši svůj každodenní život. Vzali jsme naše typické ponožky a vylepšili je ve všech směrech. Od měkčí příze, která si zachovává tvar, přes tlumení jako na obláčku pro maximální pohodlí až po vylepšený střih, který drží na místě – díky nim bude každý krok malou dovolenou.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.8
Nike Crew socks
Bethany9116a054ac9a4478ba97a0272c28dccc
The socks are really comfortable and thanks for your help!!!
High quality Nike Socks
Schema 12
[This review was collected as part of a promotion.] These socks are so comfortable and are very popular. Nike is. Top of line product
Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
#productsprovidedbynike
Such a staple!
Buster
[This review was collected as part of a promotion.] Great quality and feel. Will definitely purchase again.
Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
#productsprovidedbynike
Nike Everyday Elevated