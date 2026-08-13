 
obrázek 1 ze 6
Nejlépe hodnoceno
Středně vysoké ponožky Nike Everyday Elevated (6 párů) - Vícebarevná

Nike Everyday Elevated

Středně vysoké ponožky (6 párů)

29,99 €
Středně vysoké ponožky Nike Everyday Elevated (6 párů) - Vícebarevná
Středně vysoké ponožky Nike Everyday Elevated (6 párů) - Vícebarevná
Středně vysoké ponožky Nike Everyday Elevated (6 párů) - Vícebarevná
Středně vysoké ponožky Nike Everyday Elevated (6 párů) - Vícebarevná
Středně vysoké ponožky Nike Everyday Elevated (6 párů) - Vícebarevná
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Vylepši svůj každodenní život. Vzali jsme naše typické ponožky a vylepšili je ve všech směrech. Od měkčí příze, která si zachovává tvar, přes tlumení jako na obláčku pro maximální pohodlí až po vylepšený střih, který drží na místě – díky nim bude každý krok malou dovolenou.


  • Zobrazená barva: Vícebarevná
  • Styl: HQ8021-908

Nike Everyday Elevated

29,99 €

Vylepši svůj každodenní život. Vzali jsme naše typické ponožky a vylepšili je ve všech směrech. Od měkčí příze, která si zachovává tvar, přes tlumení jako na obláčku pro maximální pohodlí až po vylepšený střih, který drží na místě – díky nim bude každý krok malou dovolenou.

Výhody

  • Tlumení v oblasti paty a přední části chodidla je příjemně měkké.
  • Speciální opora klenby a vylepšený střih obepínají nohu a zajišťují pohodlí a přiléhavost.
  • Zesílená špička a pata jsou navržené tak, aby odolaly každodennímu opotřebení.
  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot a udržuje nohy v suchu a pohodlí.
  • Plně síťovaný svršek zvyšuje prodyšnost.
  • Velikost vyšitá pod nohou zabraňuje záměně páru.

Podrobnosti o produktu

  • 67 % bavlna / 30 % polyester / 3 % elastan.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Vícebarevná
  • Styl: HQ8021-908

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (146)

Hvězdičky: 4.8

  • Nike Crew socks

    Bethany9116a054ac9a4478ba97a0272c28dccc

    The socks are really comfortable and thanks for your help!!!

  • High quality Nike Socks

    Schema 12

    [This review was collected as part of a promotion.] These socks are so comfortable and are very popular. Nike is. Top of line product

    Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
    #productsprovidedbynike

  • Such a staple!

    Buster

    [This review was collected as part of a promotion.] Great quality and feel. Will definitely purchase again.

    Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
    #productsprovidedbynike

Středně vysoké ponožky Nike Everyday Elevated (6 párů)

Nike Everyday Elevated

29,99 €

Dolaď si styl

Item 3 of 66