Středně vysoké ponožky Nike Everyday Elevated (3 páry)

Guido370997321
Ottimo prodotto veramente comodi
Vylepši svůj každodenní život. Vzali jsme naše typické ponožky a vylepšili je ve všech směrech. Od měkčí příze, která si zachovává tvar, přes tlumení jako na obláčku pro maximální pohodlí až po vylepšený střih, který drží na místě – díky nim bude každý krok malou dovolenou. Grafika Nike Basketball dodává luxusní basketbalový nádech.
Nike Everyday Elevated
Vylepši svůj každodenní život. Vzali jsme naše typické ponožky a vylepšili je ve všech směrech. Od měkčí příze, která si zachovává tvar, přes tlumení jako na obláčku pro maximální pohodlí až po vylepšený střih, který drží na místě – díky nim bude každý krok malou dovolenou. Grafika Nike Basketball dodává luxusní basketbalový nádech.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Guido370997321
Ottimo prodotto veramente comodi
Nike Everyday Elevated