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Středně vysoké ponožky Nike Everyday Elevated (3 páry) - Vícebarevná

Nike Everyday Elevated

Středně vysoké ponožky (3 páry)

19,99 €
Vícebarevná
Vícebarevná
Vícebarevná
Černá
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Vylepši svůj každodenní život. Vzali jsme naše typické ponožky a vylepšili je ve všech směrech. Od měkčí příze, která si zachovává tvar, přes tlumení jako na obláčku pro maximální pohodlí až po vylepšený střih, který drží na místě – díky nim bude každý krok malou dovolenou.


  • Zobrazená barva: Vícebarevná
  • Styl: IM7949-901

Nike Everyday Elevated

19,99 €

Vylepši svůj každodenní život. Vzali jsme naše typické ponožky a vylepšili je ve všech směrech. Od měkčí příze, která si zachovává tvar, přes tlumení jako na obláčku pro maximální pohodlí až po vylepšený střih, který drží na místě – díky nim bude každý krok malou dovolenou.

Výhody

  • Tlumení v oblasti paty a přední části chodidla je příjemně měkké.
  • Speciální opora klenby a vylepšený střih obepínají nohu a zajišťují pohodlí a přiléhavost.
  • Zesílená špička a pata jsou navržené tak, aby odolaly každodennímu opotřebení.
  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot a udržuje nohy v suchu a pohodlí.
  • Plně síťovaný svršek zvyšuje prodyšnost.
  • Velikost vyšitá pod nohou zabraňuje záměně páru.

Podrobnosti o produktu

  • 67 % bavlna / 30 % polyester / 3 % elastan.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Vícebarevná
  • Styl: IM7949-901

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (5)

Hvězdičky: 3.2

  • Quality at a fair price

    Denis650120353

    Can’t do wrong really quality Sox at fair price

  • RafałB465688250

    2/5. The socks are comfortable and the material is decent for the price. However, the quality control is disappointing—one sock has a badly embroidered Nike logo that looks defective (see photo). Overall okay, but I expected better from Nike

  • Good Socks

    Kathy99600056

    Fix's my husband perfect. He kept getting the 12 which was not his size so they wouldn't last. These fit great and there's still room in them so he shouldn't have a problem. These make it easier to find the matches. lol.

Středně vysoké ponožky Nike Everyday Elevated (3 páry)

Nike Everyday Elevated

19,99 €

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