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Středně vysoké ponožky Nike Everyday Elevated (3 páry) - Vícebarevná

Nike Everyday Elevated

Středně vysoké ponožky (3 páry)

19,99 €
Středně vysoké ponožky Nike Everyday Elevated (3 páry) - Vícebarevná
Středně vysoké ponožky Nike Everyday Elevated (3 páry) - Vícebarevná
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Vylepši svůj každodenní život. Vzali jsme naše typické ponožky a vylepšili je ve všech směrech. Od měkčí příze, která si zachovává tvar, přes tlumení jako na obláčku pro maximální pohodlí až po vylepšený střih, který drží na místě – díky nim bude každý krok malou dovolenou.


  • Zobrazená barva: Vícebarevná
  • Styl: IH8604-902

Nike Everyday Elevated

19,99 €

Vylepši svůj každodenní život. Vzali jsme naše typické ponožky a vylepšili je ve všech směrech. Od měkčí příze, která si zachovává tvar, přes tlumení jako na obláčku pro maximální pohodlí až po vylepšený střih, který drží na místě – díky nim bude každý krok malou dovolenou.

Výhody

  • Tlumení v oblasti paty a přední části chodidla je příjemně měkké.
  • Speciální opora klenby a vylepšený střih obepínají nohu a zajišťují pohodlí a přiléhavost.
  • Zesílená špička a pata jsou navržené tak, aby odolaly každodennímu opotřebení.
  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot a udržuje nohy v suchu a pohodlí.
  • Plně síťovaný svršek zvyšuje prodyšnost.
  • Velikost vyšitá pod nohou zabraňuje záměně páru.

Podrobnosti o produktu

  • 67 % bavlna / 30 % polyester / 3 % elastan.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Vícebarevná
  • Styl: IH8604-902

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (4)

Hvězdičky: 4.5

  • Best everyday socks

    Bryan58a80bf2267e454184138316fc33a566

    Nike socks always comfortable always a win

  • Best Socks

    EricL509285718

    Read the review about the seems but I didn’t have that issue. These are the best Nike socks I’ve had in awhile. I hope they last for the price. They are better than almost all of the Nike socks other than the unicorns. I am very very picky with socks. I’ve bought almost all the pairs from Nike and these hopefully last for a long time they are super comfortable and stay up with out cutting off your circulation in your feet.

  • Seams Are Not It

    Jojo211469690

    The toe seams are all over the place. There seems to be a significant quality decline compared to the previous dri-fit models in terms of the stitching. They seemed fine otherwise but the top of the toes look terrible and bumpy.

Středně vysoké ponožky Nike Everyday Elevated (3 páry)

Nike Everyday Elevated

19,99 €

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