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Středně vysoké ponožky Nike Everyday Elevated (2 páry) - Vícebarevná

Nike Everyday Elevated

Středně vysoké ponožky (2 páry)

17,99 €
Středně vysoké ponožky Nike Everyday Elevated (2 páry) - Vícebarevná
Středně vysoké ponožky Nike Everyday Elevated (2 páry) - Vícebarevná
Středně vysoké ponožky Nike Everyday Elevated (2 páry) - Vícebarevná
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Vylepši svůj každodenní život. Vzali jsme naše typické ponožky a vylepšili je ve všech směrech. Od měkčí příze, která si zachovává tvar, přes tlumení jako na obláčku pro maximální pohodlí až po vylepšený střih, který drží na místě – díky nim bude každý krok malou dovolenou.


  • Zobrazená barva: Vícebarevná
  • Styl: IH8525-901

Nike Everyday Elevated

17,99 €

Vylepši svůj každodenní život. Vzali jsme naše typické ponožky a vylepšili je ve všech směrech. Od měkčí příze, která si zachovává tvar, přes tlumení jako na obláčku pro maximální pohodlí až po vylepšený střih, který drží na místě – díky nim bude každý krok malou dovolenou.

Výhody

  • Tlumení v oblasti paty a přední části chodidla je příjemně měkké.
  • Speciální opora klenby a vylepšený střih obepínají nohu a zajišťují pohodlí a přiléhavost.
  • Zesílená špička a pata jsou navržené tak, aby odolaly každodennímu opotřebení.
  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot a udržuje nohy v suchu a pohodlí.
  • Plně síťovaný svršek zvyšuje prodyšnost.
  • Velikost vyšitá pod nohou zabraňuje záměně páru.

Podrobnosti o produktu

  • 59 % bavlna / 37 % polyester / 2 % elastan / 1 % nylon
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Vícebarevná
  • Styl: IH8525-901

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (3)

Hvězdičky: 5

  • Love it but if they were dri-fit even better

    shyheime888721386

    I love the style of it It match what with i worn yesterday beautiful with a kiss Would have been also dope if they were dri-fit

  • Stylish

    sherazh281184310

    Stylish and comfy, fit perfect and a snug fit

  • Die besten Gym-Socken

    muhammedc345411359

    Top geeignet für das Gym. An den Fersen und am Fußballen sehr gut gepolstert, so dass man auch längere Strecken laufen kann!

Středně vysoké ponožky Nike Everyday Elevated (2 páry)

Nike Everyday Elevated

17,99 €

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