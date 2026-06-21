Středně vysoké ponožky Nike Everyday Elevated (2 páry)

Love it but if they were dri-fit even better
shyheime888721386
I love the style of it It match what with i worn yesterday beautiful with a kiss Would have been also dope if they were dri-fit
Vylepši svůj každodenní život. Vzali jsme naše typické ponožky a vylepšili je ve všech směrech. Od měkčí příze, která si zachovává tvar, přes tlumení jako na obláčku pro maximální pohodlí až po vylepšený střih, který drží na místě – díky nim bude každý krok malou dovolenou.
Nike Everyday Elevated
Vylepši svůj každodenní život. Vzali jsme naše typické ponožky a vylepšili je ve všech směrech. Od měkčí příze, která si zachovává tvar, přes tlumení jako na obláčku pro maximální pohodlí až po vylepšený střih, který drží na místě – díky nim bude každý krok malou dovolenou.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Love it but if they were dri-fit even better
shyheime888721386
I love the style of it It match what with i worn yesterday beautiful with a kiss Would have been also dope if they were dri-fit
Stylish
sherazh281184310
Stylish and comfy, fit perfect and a snug fit
Die besten Gym-Socken
muhammedc345411359
Top geeignet für das Gym. An den Fersen und am Fußballen sehr gut gepolstert, so dass man auch längere Strecken laufen kann!
Nike Everyday Elevated