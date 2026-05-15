Sportovní taška Nike Brasilia (malá, 41 l)

Super sac
LamyaeB910293386
Très beau sac comme dans la description
Recyklované materiály
Tahle sportovní taška bude hlavní hvězdou tvé příští návštěvy posilovny. Nabízí totiž odvětrávanou boční přihrádku na boty nebo jiné propocené kousky, ale taky prostorný hlavní oddíl a praktické kapsy na zip vevnitř i zepředu.
Nike Brasilia
Tahle sportovní taška bude hlavní hvězdou tvé příští návštěvy posilovny. Nabízí totiž odvětrávanou boční přihrádku na boty nebo jiné propocené kousky, ale taky prostorný hlavní oddíl a praktické kapsy na zip vevnitř i zepředu.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Super sac
LamyaeB910293386
Très beau sac comme dans la description
Nike Brasilia