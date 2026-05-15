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Sportovní taška Nike Brasilia (malá, 41 l) - Chalk/Černá/Bílá

Recyklované materiály

Nike Brasilia

Sportovní taška (malá, 41 l)

42,99 €
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Tahle sportovní taška bude hlavní hvězdou tvé příští návštěvy posilovny. Nabízí totiž odvětrávanou boční přihrádku na boty nebo jiné propocené kousky, ale taky prostorný hlavní oddíl a praktické kapsy na zip vevnitř i zepředu.


  • Zobrazená barva: Chalk/Černá/Bílá
  • Styl: IH7970-103

Nike Brasilia

42,99 €

Tahle sportovní taška bude hlavní hvězdou tvé příští návštěvy posilovny. Nabízí totiž odvětrávanou boční přihrádku na boty nebo jiné propocené kousky, ale taky prostorný hlavní oddíl a praktické kapsy na zip vevnitř i zepředu.

Výhody

  • Potažené dno vydrží nárazy, škrábance i rozlité tekutiny, takže tašce můžeš dát do těla stejně jako sobě na tréninku.
  • Má nastavitelný ramenní popruh a dvě ucha, takže si můžeš vybrat, jak budeš tašku nosit.
  • Do bočních kapes se vejde láhev na vodu a další drobnosti.

Podrobnosti o produktu

  • délka 51 cm x šířka 28 cm x hloubka 28 cm
  • Svrchní část / podšívka: 100 % polyester
  • Čistit ručně
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Chalk/Černá/Bílá
  • Styl: IH7970-103

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • Super sac

    LamyaeB910293386

    Très beau sac comme dans la description

Sportovní taška Nike Brasilia (malá, 41 l)

Nike Brasilia

42,99 €

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