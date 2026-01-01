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Sportovní taška Jordan Element (48,5 l) - Černá/Gym Red

Jordan

Sportovní taška Element (48,5 l)

49,99 €
JEDNA VELIKOST

Ať už míříš do tělocvičny, do práce nebo na výlet s přespáním, s touhle taškou budeš ve svém živlu. Do jedné ze skrytých kapes podšitých sametem na přední straně si schováš drobné cennosti, jako jsou šperky, telefon a pas. Ucha a odnímatelný popruh pak nabízejí různé způsoby nošení.


  • Zobrazená barva: Černá/Gym Red
  • Styl: IU9040-010

Jordan

49,99 €

Ať už míříš do tělocvičny, do práce nebo na výlet s přespáním, s touhle taškou budeš ve svém živlu. Do jedné ze skrytých kapes podšitých sametem na přední straně si schováš drobné cennosti, jako jsou šperky, telefon a pas. Ucha a odnímatelný popruh pak nabízejí různé způsoby nošení.

Podrobnosti o produktu

  • Výška 26 cm x délka 55 cm x hloubka 33 cm. Délka popruhu: 130 cm (nejdelší), 81 cm (nejkratší)
  • 100 % polyester
  • Prát v ruce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Gym Red
  • Styl: IU9040-010

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Sportovní taška Jordan Element (48,5 l)

    Jordan

    49,99 €

    Dolaď si styl