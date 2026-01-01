Sportovní taška Jordan Element (48,5 l)

Jordan
Sportovní taška Element (48,5 l)
Ať už míříš do tělocvičny, do práce nebo na výlet s přespáním, s touhle taškou budeš ve svém živlu. V prostorném hlavním oddílu je kapsa na notebook, do kapsy na lahev s vodou na pravé straně si schováš pití a do odvětrávaného prostoru na boty na levé straně si dáš náhradní boty. Do jedné ze skrytých kapes podšitých sametem na přední straně si schováš drobné cennosti, jako jsou šperky, telefon a pas. Ucha a odnímatelný popruh pak nabízejí různé způsoby nošení.
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: IR8395-010
Jordan
Ať už míříš do tělocvičny, do práce nebo na výlet s přespáním, s touhle taškou budeš ve svém živlu. V prostorném hlavním oddílu je kapsa na notebook, do kapsy na lahev s vodou na pravé straně si schováš pití a do odvětrávaného prostoru na boty na levé straně si dáš náhradní boty. Do jedné ze skrytých kapes podšitých sametem na přední straně si schováš drobné cennosti, jako jsou šperky, telefon a pas. Ucha a odnímatelný popruh pak nabízejí různé způsoby nošení.
Podrobnosti o produktu
- Výška 26 cm x délka 55 cm x hloubka 33 cm. Délka popruhu: 130 cm (nejdelší), 81 cm (nejkratší)
- 100 % polyester
- Čistit ručně
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: IR8395-010
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Jordan