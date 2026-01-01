 
obrázek 1 ze 9
Sportovní taška Jordan Element (48,5 l) - Černá

Jordan

Sportovní taška Element (48,5 l)

49,99 €
Černá
Medium Soft Pink
JEDNA VELIKOST

Ať už míříš do tělocvičny, do práce nebo na výlet s přespáním, s touhle taškou budeš ve svém živlu. V prostorném hlavním oddílu je kapsa na notebook, do kapsy na lahev s vodou na pravé straně si schováš pití a do odvětrávaného prostoru na boty na levé straně si dáš náhradní boty. Do jedné ze skrytých kapes podšitých sametem na přední straně si schováš drobné cennosti, jako jsou šperky, telefon a pas. Ucha a odnímatelný popruh pak nabízejí různé způsoby nošení.


  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IR8395-010

Jordan

49,99 €

Ať už míříš do tělocvičny, do práce nebo na výlet s přespáním, s touhle taškou budeš ve svém živlu. V prostorném hlavním oddílu je kapsa na notebook, do kapsy na lahev s vodou na pravé straně si schováš pití a do odvětrávaného prostoru na boty na levé straně si dáš náhradní boty. Do jedné ze skrytých kapes podšitých sametem na přední straně si schováš drobné cennosti, jako jsou šperky, telefon a pas. Ucha a odnímatelný popruh pak nabízejí různé způsoby nošení.

Podrobnosti o produktu

  • Výška 26 cm x délka 55 cm x hloubka 33 cm. Délka popruhu: 130 cm (nejdelší), 81 cm (nejkratší)
  • 100 % polyester
  • Čistit ručně
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IR8395-010

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (0)

Žádné recenze

Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Jordan.

    Sportovní taška Jordan Element (48,5 l)

    Jordan

    49,99 €

    Dolaď si styl