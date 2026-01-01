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Sportovní taška Jordan Collectors Gym (45 l) - Khaki

Jordan

Sportovní taška Collectors Gym (45 l)

149,99 €
Khaki
Černá
JEDNA VELIKOST

Tohle je dokonalá sportovní taška pro každého nadšence do tenisek. Je vyrobená z materiálu CORDURA®, který je odolný vůči odření a roztržení. Má taky vodoodpudivou úpravu, takže tvoje věci budou v suchu a bezpečí. Hlavní přihrádka má nastavitelné, vyjímatelné polstrované přepážky, takže tvoje tenisky budou na cestách v bezpečí (vejdou se do ní až 3 páry pánské obuvi velikosti 14), a uvnitř je návlek na notebook. Do bočních kapes z balistické síťoviny si dáš láhev s vodou a do předních kapes na zip si schováš drobnosti, které potřebuješ mít rychle po ruce. Díky uchům a odnímatelnému popruhu ji můžeš nosit, jak se ti zlíbí.


  • Zobrazená barva: Khaki
  • Styl: IU5400-247

Jordan

149,99 €

Tohle je dokonalá sportovní taška pro každého nadšence do tenisek. Je vyrobená z materiálu CORDURA®, který je odolný vůči odření a roztržení. Má taky vodoodpudivou úpravu, takže tvoje věci budou v suchu a bezpečí. Hlavní přihrádka má nastavitelné, vyjímatelné polstrované přepážky, takže tvoje tenisky budou na cestách v bezpečí (vejdou se do ní až 3 páry pánské obuvi velikosti 14), a uvnitř je návlek na notebook. Do bočních kapes z balistické síťoviny si dáš láhev s vodou a do předních kapes na zip si schováš drobnosti, které potřebuješ mít rychle po ruce. Díky uchům a odnímatelnému popruhu ji můžeš nosit, jak se ti zlíbí.

Podrobnosti o produktu

  • Výška 32 cm × délka 46 cm × hloubka 29 cm. Délka popruhu: 130 cm (nejdelší)
  • 100 % polyester
  • Čistit ručně
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Khaki
  • Styl: IU5400-247

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Sportovní taška Jordan Collectors Gym (45 l)

    Jordan

    149,99 €

    Dolaď si styl