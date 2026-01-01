Sportovní taška Jordan Collectors Gym (45 l)

Jordan
Sportovní taška Collectors Gym (45 l)
Tohle je dokonalá sportovní taška pro každého nadšence do tenisek. Je vyrobená z materiálu CORDURA®, který je odolný vůči odření a roztržení. Má taky vodoodpudivou úpravu, takže tvoje věci budou v suchu a bezpečí. Hlavní přihrádka má nastavitelné, vyjímatelné polstrované přepážky, takže tvoje tenisky budou na cestách v bezpečí (vejdou se do ní až 3 páry pánské obuvi velikosti 14), a uvnitř je návlek na notebook. Do bočních kapes z balistické síťoviny si dáš láhev s vodou a do předních kapes na zip si schováš drobnosti, které potřebuješ mít rychle po ruce. Díky uchům a odnímatelnému popruhu ji můžeš nosit, jak se ti zlíbí.
- Zobrazená barva: Khaki
- Styl: IU5400-247
Jordan
Tohle je dokonalá sportovní taška pro každého nadšence do tenisek. Je vyrobená z materiálu CORDURA®, který je odolný vůči odření a roztržení. Má taky vodoodpudivou úpravu, takže tvoje věci budou v suchu a bezpečí. Hlavní přihrádka má nastavitelné, vyjímatelné polstrované přepážky, takže tvoje tenisky budou na cestách v bezpečí (vejdou se do ní až 3 páry pánské obuvi velikosti 14), a uvnitř je návlek na notebook. Do bočních kapes z balistické síťoviny si dáš láhev s vodou a do předních kapes na zip si schováš drobnosti, které potřebuješ mít rychle po ruce. Díky uchům a odnímatelnému popruhu ji můžeš nosit, jak se ti zlíbí.
Podrobnosti o produktu
- Výška 32 cm × délka 46 cm × hloubka 29 cm. Délka popruhu: 130 cm (nejdelší)
- 100 % polyester
- Čistit ručně
- Dovoz
- Zobrazená barva: Khaki
- Styl: IU5400-247
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Jordan