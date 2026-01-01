Souprava trička a multifunkčních kraťasů Nike Dri-FIT pro malé děti

Nike
Souprava trička a kraťasů Dri-FIT s křížením pro malé děti
Obleč svého malého sportovce do téhle roztomilé dvoudílné soupravy. Tričko s grafickým motivem má volný střih, takže vypadá jako zkrácený top, a kulatý výstřih bez cedulky, aby neškrábalo. Sladěné kraťasy jsou vylepšené technologií Dri-FIT odvádějící pot, děti při hře tedy zůstanou v suchu a pohodě. Mají pružný křížený pas pro pohodlné nošení a moderní vzhled.
- Zobrazená barva: Turf Orange
- Styl: IW1782-838
Nike
Obleč svého malého sportovce do téhle roztomilé dvoudílné soupravy. Tričko s grafickým motivem má volný střih, takže vypadá jako zkrácený top, a kulatý výstřih bez cedulky, aby neškrábalo. Sladěné kraťasy jsou vylepšené technologií Dri-FIT odvádějící pot, děti při hře tedy zůstanou v suchu a pohodě. Mají pružný křížený pas pro pohodlné nošení a moderní vzhled.
Podrobnosti o produktu
- Tričko: 60 % bavlna / 40 % polyester. Kraťasy: 100 % polyester. Spodní kraťasy: 88 % polyester / 12 % elastan
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Turf Orange
- Styl: IW1782-838
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost 6 a měří 116 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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