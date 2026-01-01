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Souprava trička a multifunkčních kraťasů Nike Dri-FIT pro malé děti - Ghost

Nike

Souprava trička a kraťasů Dri-FIT s křížením pro malé děti

44,99 €

Obleč svého malého sportovce do téhle roztomilé dvoudílné soupravy. Tričko s grafickým motivem má volný střih, takže vypadá jako zkrácený top, a kulatý výstřih bez cedulky, aby neškrábalo. Sladěné kraťasy jsou vylepšené technologií Dri-FIT odvádějící pot, děti při hře tedy zůstanou v suchu a pohodě. Mají pružný křížený pas pro pohodlné nošení a moderní vzhled.


  • Zobrazená barva: Ghost
  • Styl: IW1820-055

Nike

44,99 €

Obleč svého malého sportovce do téhle roztomilé dvoudílné soupravy. Tričko s grafickým motivem má volný střih, takže vypadá jako zkrácený top, a kulatý výstřih bez cedulky, aby neškrábalo. Sladěné kraťasy jsou vylepšené technologií Dri-FIT odvádějící pot, děti při hře tedy zůstanou v suchu a pohodě. Mají pružný křížený pas pro pohodlné nošení a moderní vzhled.

Podrobnosti o produktu

  • Tričko: 60 % bavlna / 40 % polyester. Kraťasy: 100 % polyester. Spodní kraťasy: 88 % polyester / 12 % elastan
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Ghost
  • Styl: IW1820-055

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost 6 a měří 109 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Souprava trička a multifunkčních kraťasů Nike Dri-FIT pro malé děti

    Nike

    44,99 €

    Dolaď si styl