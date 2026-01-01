Souprava trička a kraťasů Nike Dri-FIT Miler pro malé děti

Nike
Souprava trička a kraťasů Dri-FIT Miler pro malé děti
Ať už na kurtu, na hřišti nebo na prolézačce, s touhle dvoudílnou soupravou bude každá hra ještě o kus lepší. Je vylepšená technologií Dri-FIT odvádějící pot, takže děti při hraní zůstanou v suchu a pohodě. Pletené tričko má reflexní lem a kulatý výstřih bez cedulky, takže nedělá problémy. Tkané kraťasy mají pružný pas, který se pohodlně přizpůsobí.
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: IU5337-010
Nike
Ať už na kurtu, na hřišti nebo na prolézačce, s touhle dvoudílnou soupravou bude každá hra ještě o kus lepší. Je vylepšená technologií Dri-FIT odvádějící pot, takže děti při hraní zůstanou v suchu a pohodě. Pletené tričko má reflexní lem a kulatý výstřih bez cedulky, takže nedělá problémy. Tkané kraťasy mají pružný pas, který se pohodlně přizpůsobí.
Podrobnosti o produktu
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: IU5337-010
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost 4 a měří 107 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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