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Souprava trička a kraťasů Nike Dri-FIT Miler pro malé děti - Černá

Nike

Souprava trička a kraťasů Dri-FIT Miler pro malé děti

42,99 €
Černá
Light Liquid Lime

Ať už na kurtu, na hřišti nebo na prolézačce, s touhle dvoudílnou soupravou bude každá hra ještě o kus lepší. Je vylepšená technologií Dri-FIT odvádějící pot, takže děti při hraní zůstanou v suchu a pohodě. Pletené tričko má reflexní lem a kulatý výstřih bez cedulky, takže nedělá problémy. Tkané kraťasy mají pružný pas, který se pohodlně přizpůsobí.


  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IU5337-010

Nike

42,99 €

Ať už na kurtu, na hřišti nebo na prolézačce, s touhle dvoudílnou soupravou bude každá hra ještě o kus lepší. Je vylepšená technologií Dri-FIT odvádějící pot, takže děti při hraní zůstanou v suchu a pohodě. Pletené tričko má reflexní lem a kulatý výstřih bez cedulky, takže nedělá problémy. Tkané kraťasy mají pružný pas, který se pohodlně přizpůsobí.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IU5337-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost 4 a měří 107 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Souprava trička a kraťasů Nike Dri-FIT Miler pro malé děti

    Nike

    42,99 €

    Dolaď si styl