Souprava tkané mikiny Nike Dri-FIT se zipem po celé délce a kalhot pro malé děti

Nike
Souprava tkané mikiny Dri-FIT se zipem po celé délce a kalhot pro malé děti
Oblékni své děťátko do téhle funkční teplákové soupravy z tkaného materiálu vylepšeného technologií Dri-FIT odvádějící pot, takže při hře zůstane v suchu a pohodě. Bunda s kapucí má zip po celé délce a praktické kapsy v bočních švech. Sladěné zúžené kalhoty mají pružný pas pro pohodlné nošení. Soupravu můžeš nastylovat s libovolným tílkem nebo tričkem Nike Dri-FIT, vznikne kompletní look určený k pohybu.
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: JA3410-010
Nike
Oblékni své děťátko do téhle funkční teplákové soupravy z tkaného materiálu vylepšeného technologií Dri-FIT odvádějící pot, takže při hře zůstane v suchu a pohodě. Bunda s kapucí má zip po celé délce a praktické kapsy v bočních švech. Sladěné zúžené kalhoty mají pružný pas pro pohodlné nošení. Soupravu můžeš nastylovat s libovolným tílkem nebo tričkem Nike Dri-FIT, vznikne kompletní look určený k pohybu.
Podrobnosti o produktu
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: JA3410-010
Velikost a střih
- Model je vysoký 121 cm a má na sobě velikost 6
- Modelka měří 119 cm a má na sobě velikost 6
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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