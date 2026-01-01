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Souprava tkané mikiny Nike Dri-FIT se zipem po celé délce a kalhot pro malé děti - Černá

Nike

Souprava tkané mikiny Dri-FIT se zipem po celé délce a kalhot pro malé děti

64,99 €
Černá
Midnight Navy

Oblékni své děťátko do téhle funkční teplákové soupravy z tkaného materiálu vylepšeného technologií Dri-FIT odvádějící pot, takže při hře zůstane v suchu a pohodě. Bunda s kapucí má zip po celé délce a praktické kapsy v bočních švech. Sladěné zúžené kalhoty mají pružný pas pro pohodlné nošení. Soupravu můžeš nastylovat s libovolným tílkem nebo tričkem Nike Dri-FIT, vznikne kompletní look určený k pohybu.


  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: JA3410-010

Nike

64,99 €

Oblékni své děťátko do téhle funkční teplákové soupravy z tkaného materiálu vylepšeného technologií Dri-FIT odvádějící pot, takže při hře zůstane v suchu a pohodě. Bunda s kapucí má zip po celé délce a praktické kapsy v bočních švech. Sladěné zúžené kalhoty mají pružný pas pro pohodlné nošení. Soupravu můžeš nastylovat s libovolným tílkem nebo tričkem Nike Dri-FIT, vznikne kompletní look určený k pohybu.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: JA3410-010

Velikost a střih

    • Model je vysoký 121 cm a má na sobě velikost 6
    • Modelka měří 119 cm a má na sobě velikost 6
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Souprava tkané mikiny Nike Dri-FIT se zipem po celé délce a kalhot pro malé děti

    Nike

    64,99 €

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