Souprava tepláků a mikiny Nike s kapucí pro malé děti

Nike
Souprava tepláků a mikiny s kapucí pro malé děti
Tahle dvoudílná souprava z flísu, který je jemný a hladký na dotek, je snadný způsob, jak obléct nejmenší sportovkyně a sportovce na každodenní hraní. Mikina s kapucí nabízí dostatek prostoru pro pohyb a snadno se dá vrstvit přes tílko nebo tričko. Ladící kalhoty mají pružný pas pro pohodlné nošení a zúžené nohavice s žebrovanými lemy vytvářejí příjemný, pevněji padnoucí pocit, který drží krok s každým pohybem.
- Zobrazená barva: Pink Rise
- Styl: JA3288-621
Nike
Tahle dvoudílná souprava z flísu, který je jemný a hladký na dotek, je snadný způsob, jak obléct nejmenší sportovkyně a sportovce na každodenní hraní. Mikina s kapucí nabízí dostatek prostoru pro pohyb a snadno se dá vrstvit přes tílko nebo tričko. Ladící kalhoty mají pružný pas pro pohodlné nošení a zúžené nohavice s žebrovanými lemy vytvářejí příjemný, pevněji padnoucí pocit, který drží krok s každým pohybem.
Podrobnosti o produktu
- 60 % bavlna / 40 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Pink Rise
- Styl: JA3288-621
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost 6 a měří 118 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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