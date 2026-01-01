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Souprava tepláků a mikiny Nike s kapucí pro malé děti - Pink Rise

Nike

Souprava tepláků a mikiny s kapucí pro malé děti

49,99 €
Pink Rise
Linen

Tahle dvoudílná souprava z flísu, který je jemný a hladký na dotek, je snadný způsob, jak obléct nejmenší sportovkyně a sportovce na každodenní hraní. Mikina s kapucí nabízí dostatek prostoru pro pohyb a snadno se dá vrstvit přes tílko nebo tričko. Ladící kalhoty mají pružný pas pro pohodlné nošení a zúžené nohavice s žebrovanými lemy vytvářejí příjemný, pevněji padnoucí pocit, který drží krok s každým pohybem.


  • Zobrazená barva: Pink Rise
  • Styl: JA3288-621

Nike

49,99 €

Tahle dvoudílná souprava z flísu, který je jemný a hladký na dotek, je snadný způsob, jak obléct nejmenší sportovkyně a sportovce na každodenní hraní. Mikina s kapucí nabízí dostatek prostoru pro pohyb a snadno se dá vrstvit přes tílko nebo tričko. Ladící kalhoty mají pružný pas pro pohodlné nošení a zúžené nohavice s žebrovanými lemy vytvářejí příjemný, pevněji padnoucí pocit, který drží krok s každým pohybem.

Podrobnosti o produktu

  • 60 % bavlna / 40 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Pink Rise
  • Styl: JA3288-621

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost 6 a měří 118 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Souprava tepláků a mikiny Nike s kapucí pro malé děti

    Nike

    49,99 €

    Dolaď si styl