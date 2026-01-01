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Souprava Nike s tričkem z žerzeje a kraťasy z francouzského froté pro kojence - Mica Green

Nike

Souprava s tričkem z žerzeje a kraťasy z francouzského froté pro kojence

Sleva 29 %
Mica Green
Hemp

Vyprodáno:

Produkt zrovna není dostupný

Obleč své dítě do téhle soupravy, která obsahuje dva základní kousky šatníku pro sladěný vzhled, který bude ladit s jejich teniskami Nike. Tričko má příjemný volný střih s výstřihem bez cedulky pro pohodlné nošení a snížená ramena, která dodávají ležérní styl. Sladěné kraťasy z francouzského froté mají klasický střih s dostatkem místa na pohyb a pružný pas, který pohodlně padne. A co je nejlepší? Oba díly můžeš kombinovat s kousky, které už máte v dětském šatníku.


  • Zobrazená barva: Mica Green
  • Styl: IW7975-330

Nike

Sleva 29 %

Obleč své dítě do téhle soupravy, která obsahuje dva základní kousky šatníku pro sladěný vzhled, který bude ladit s jejich teniskami Nike. Tričko má příjemný volný střih s výstřihem bez cedulky pro pohodlné nošení a snížená ramena, která dodávají ležérní styl. Sladěné kraťasy z francouzského froté mají klasický střih s dostatkem místa na pohyb a pružný pas, který pohodlně padne. A co je nejlepší? Oba díly můžeš kombinovat s kousky, které už máte v dětském šatníku.

Podrobnosti o produktu

  • 60 % bavlna / 40 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Mica Green
  • Styl: IW7975-330

Velikost a střih

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    Souprava Nike s tričkem z žerzeje a kraťasy z francouzského froté pro kojence

    Nike

    Sleva 29 %

    Dolaď si styl