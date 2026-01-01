Souprava Nike s tričkem z žerzeje a kraťasy z francouzského froté pro kojence

Nike
Souprava s tričkem z žerzeje a kraťasy z francouzského froté pro kojence
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Produkt zrovna není dostupný
Obleč své dítě do téhle soupravy, která obsahuje dva základní kousky šatníku pro sladěný vzhled, který bude ladit s jejich teniskami Nike. Tričko má příjemný volný střih s výstřihem bez cedulky pro pohodlné nošení a snížená ramena, která dodávají ležérní styl. Sladěné kraťasy z francouzského froté mají klasický střih s dostatkem místa na pohyb a pružný pas, který pohodlně padne. A co je nejlepší? Oba díly můžeš kombinovat s kousky, které už máte v dětském šatníku.
- Zobrazená barva: Mica Green
- Styl: IW7975-330
Nike
Obleč své dítě do téhle soupravy, která obsahuje dva základní kousky šatníku pro sladěný vzhled, který bude ladit s jejich teniskami Nike. Tričko má příjemný volný střih s výstřihem bez cedulky pro pohodlné nošení a snížená ramena, která dodávají ležérní styl. Sladěné kraťasy z francouzského froté mají klasický střih s dostatkem místa na pohyb a pružný pas, který pohodlně padne. A co je nejlepší? Oba díly můžeš kombinovat s kousky, které už máte v dětském šatníku.
Podrobnosti o produktu
- 60 % bavlna / 40 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Mica Green
- Styl: IW7975-330
Velikost a střih
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
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Nike