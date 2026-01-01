Souprava Nike Dri-FIT Miler s mikinou se čtvrtinovým zipem a kalhotami pro malé děti

Nike
Souprava mikiny se čtvrtinovým zipem a kalhot Dri-FIT Miler pro malé děti
Oblékněte svoje dítě do téhle sladěné dvoudílné teplákové soupravy z látky vylepšené technologií Dri-FIT odvádějící pot, která udrží malé sportovce při hře v suchu a pohodlí. Pulovr má čtvrtinový zip pro snadné oblékání a vrstvení. Reflexní prvky a manžety s otvory na palce dodávají moderní nádech. Kalhoty mají pružný pas, takže pohodlně padnou. Do kapes si můžeš schovat drobnosti a zúžené nohavice mají manžety na zip.
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: IU5336-010
Nike
Oblékněte svoje dítě do téhle sladěné dvoudílné teplákové soupravy z látky vylepšené technologií Dri-FIT odvádějící pot, která udrží malé sportovce při hře v suchu a pohodlí. Pulovr má čtvrtinový zip pro snadné oblékání a vrstvení. Reflexní prvky a manžety s otvory na palce dodávají moderní nádech. Kalhoty mají pružný pas, takže pohodlně padnou. Do kapes si můžeš schovat drobnosti a zúžené nohavice mají manžety na zip.
Podrobnosti o produktu
- Horní díl: 55 % recyklovaný polyester / 45 % polyester. Kalhoty: 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: IU5336-010
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost 4 a měří 107 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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