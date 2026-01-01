 
obrázek 1 ze 8
Souprava Nike Dri-FIT Miler s mikinou se čtvrtinovým zipem a kalhotami pro malé děti - Černá

Nike

Souprava mikiny se čtvrtinovým zipem a kalhot Dri-FIT Miler pro malé děti

59,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Oblékněte svoje dítě do téhle sladěné dvoudílné teplákové soupravy z látky vylepšené technologií Dri-FIT odvádějící pot, která udrží malé sportovce při hře v suchu a pohodlí. Pulovr má čtvrtinový zip pro snadné oblékání a vrstvení. Reflexní prvky a manžety s otvory na palce dodávají moderní nádech. Kalhoty mají pružný pas, takže pohodlně padnou. Do kapes si můžeš schovat drobnosti a zúžené nohavice mají manžety na zip.


  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IU5336-010

Nike

59,99 €

Oblékněte svoje dítě do téhle sladěné dvoudílné teplákové soupravy z látky vylepšené technologií Dri-FIT odvádějící pot, která udrží malé sportovce při hře v suchu a pohodlí. Pulovr má čtvrtinový zip pro snadné oblékání a vrstvení. Reflexní prvky a manžety s otvory na palce dodávají moderní nádech. Kalhoty mají pružný pas, takže pohodlně padnou. Do kapes si můžeš schovat drobnosti a zúžené nohavice mají manžety na zip.

Podrobnosti o produktu

  • Horní díl: 55 % recyklovaný polyester / 45 % polyester. Kalhoty: 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IU5336-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost 4 a měří 107 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (0)

Žádné recenze

Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Nike.

    Souprava Nike Dri-FIT Miler s mikinou se čtvrtinovým zipem a kalhotami pro malé děti

    Nike

    59,99 €

    Dolaď si styl