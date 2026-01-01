Souprava Nike Air s flísovou mikinou a kalhotami pro malé děti

Nike Air
Souprava flísové mikiny a kalhot pro malé děti
Tahle moderní dvoudílná souprava je ušitá z měkkého flísu ze směsi bavlny a polyesteru, která mírně hřeje. Pohodlná a prostorná mikina s kapucí se dá snadno vrstvit a v klokaní kapse se malé ruce zahřejí. Sladěné kalhoty mají pohodlný pružný pas, boční kapsy na drobnosti a zúžené nohavice s pružnými manžetami, které spolehlivě drží, takže si v nich děti můžou pohodlně hrát.
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: HQ7834-010
Nike Air
Tahle moderní dvoudílná souprava je ušitá z měkkého flísu ze směsi bavlny a polyesteru, která mírně hřeje. Pohodlná a prostorná mikina s kapucí se dá snadno vrstvit a v klokaní kapse se malé ruce zahřejí. Sladěné kalhoty mají pohodlný pružný pas, boční kapsy na drobnosti a zúžené nohavice s pružnými manžetami, které spolehlivě drží, takže si v nich děti můžou pohodlně hrát.
Výhody
Oba díly se dají nosit i odděleně, s dalšími kousky dětského šatníku.
Podrobnosti o produktu
- 80 % bavlna / 20 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: HQ7834-010
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost 6 a měří 124 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Air