 
obrázek 1 ze 9
Souprava Nike Air s flísovou mikinou a kalhotami pro malé děti - Černá

Nike Air

Souprava flísové mikiny a kalhot pro malé děti

74,99 €

Tahle moderní dvoudílná souprava je ušitá z měkkého flísu ze směsi bavlny a polyesteru, která mírně hřeje. Pohodlná a prostorná mikina s kapucí se dá snadno vrstvit a v klokaní kapse se malé ruce zahřejí. Sladěné kalhoty mají pohodlný pružný pas, boční kapsy na drobnosti a zúžené nohavice s pružnými manžetami, které spolehlivě drží, takže si v nich děti můžou pohodlně hrát.


  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: HQ7834-010

Nike Air

74,99 €

Tahle moderní dvoudílná souprava je ušitá z měkkého flísu ze směsi bavlny a polyesteru, která mírně hřeje. Pohodlná a prostorná mikina s kapucí se dá snadno vrstvit a v klokaní kapse se malé ruce zahřejí. Sladěné kalhoty mají pohodlný pružný pas, boční kapsy na drobnosti a zúžené nohavice s pružnými manžetami, které spolehlivě drží, takže si v nich děti můžou pohodlně hrát.

Výhody

Oba díly se dají nosit i odděleně, s dalšími kousky dětského šatníku.

Podrobnosti o produktu

  • 80 % bavlna / 20 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: HQ7834-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost 6 a měří 124 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (0)

Žádné recenze

Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Nike Air.

    Souprava Nike Air s flísovou mikinou a kalhotami pro malé děti

    Nike Air

    74,99 €

    Dolaď si styl