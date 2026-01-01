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Souprava mikiny s kulatým výstřihem a legín s potiskem Nike pro malé děti - Pink Rise

Nike

Souprava mikiny s kulatým výstřihem a legín s potiskem pro malé děti

49,99 €
Pink Rise
Černá

Oblékni svého malého sportovce na hru, odpočinek nebo do třídy, to vše s touhle dvoudílnou soupravou. Flísová mikina má snížená ramena pro uvolněný střih a sladěné zvonové legíny mají pružný pas pro pohodlné nošení a jsou vylepšené technologií Dri-FIT odvádějící pot, takže děťátko při hře zůstane v suchu a pohodě.


  • Zobrazená barva: Pink Rise
  • Styl: IZ7495-621

Nike

49,99 €

Oblékni svého malého sportovce na hru, odpočinek nebo do třídy, to vše s touhle dvoudílnou soupravou. Flísová mikina má snížená ramena pro uvolněný střih a sladěné zvonové legíny mají pružný pas pro pohodlné nošení a jsou vylepšené technologií Dri-FIT odvádějící pot, takže děťátko při hře zůstane v suchu a pohodě.

Podrobnosti o produktu

  • Tričko: 60 % bavlna / 40 % polyester. Legíny: 88 % polyester / 12 % elastan
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Pink Rise
  • Styl: IZ7495-621

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost 6 a měří 119 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Souprava mikiny s kulatým výstřihem a legín s potiskem Nike pro malé děti

    Nike

    49,99 €

    Dolaď si styl