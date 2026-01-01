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Souprava mikiny s kulatým výstřihem a legín s potiskem Nike pro kojence (12–24 měsíců) - Černá

Nike

Souprava mikiny s kulatým výstřihem a legín s potiskem pro kojence (12–24 měsíců)

44,99 €
Černá
Pink Rise

S touhle dvoudílnou sadou snadno oblékneš svého malého sportovce na hraní, odpočinek i do školy. Flísová mikina má uvolněný střih díky sníženým ramenům a zapínání na patentky vzadu usnadňuje oblékání. Sladěné zvonové legíny mají pružný pas, takže se pohodlně nosí, a jsou vylepšené technologií Dri-FIT odvádějící pot, takže tvůj prcek při hře zůstane v suchu a pohodě.


  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IZ7283-010

Nike

44,99 €

S touhle dvoudílnou sadou snadno oblékneš svého malého sportovce na hraní, odpočinek i do školy. Flísová mikina má uvolněný střih díky sníženým ramenům a zapínání na patentky vzadu usnadňuje oblékání. Sladěné zvonové legíny mají pružný pas, takže se pohodlně nosí, a jsou vylepšené technologií Dri-FIT odvádějící pot, takže tvůj prcek při hře zůstane v suchu a pohodě.

Podrobnosti o produktu

  • Tričko: 60 % bavlna / 40 % polyester. Legíny: 88 % polyester / 12 % elastan
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IZ7283-010

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Souprava mikiny s kulatým výstřihem a legín s potiskem Nike pro kojence (12–24 měsíců)

    Nike

    44,99 €

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