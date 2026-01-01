Souprava mikiny s kulatým výstřihem a legín s potiskem Nike pro kojence (12–24 měsíců)

Nike
Souprava mikiny s kulatým výstřihem a legín s potiskem pro kojence (12–24 měsíců)
S touhle dvoudílnou sadou snadno oblékneš svého malého sportovce na hraní, odpočinek i do školy. Flísová mikina má uvolněný střih díky sníženým ramenům a zapínání na patentky vzadu usnadňuje oblékání. Sladěné zvonové legíny mají pružný pas, takže se pohodlně nosí, a jsou vylepšené technologií Dri-FIT odvádějící pot, takže tvůj prcek při hře zůstane v suchu a pohodě.
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: IZ7283-010
Nike
S touhle dvoudílnou sadou snadno oblékneš svého malého sportovce na hraní, odpočinek i do školy. Flísová mikina má uvolněný střih díky sníženým ramenům a zapínání na patentky vzadu usnadňuje oblékání. Sladěné zvonové legíny mají pružný pas, takže se pohodlně nosí, a jsou vylepšené technologií Dri-FIT odvádějící pot, takže tvůj prcek při hře zůstane v suchu a pohodě.
Podrobnosti o produktu
- Tričko: 60 % bavlna / 40 % polyester. Legíny: 88 % polyester / 12 % elastan
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: IZ7283-010
Velikost a střih
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike