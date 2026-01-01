Souprava mikiny s kulatým výstřihem a legín s potiskem Nike pro batolata

Nike
Souprava mikiny s kulatým výstřihem a legín s potiskem pro batolata
Oblékni svého malého sportovce na hru, odpočinek nebo do třídy, to vše s touhle dvoudílnou soupravou. Flísová mikina má snížená ramena pro uvolněný střih a sladěné zvonové legíny mají pružný pas pro pohodlné nošení a jsou vylepšené technologií Dri-FIT odvádějící pot, takže děťátko při hře zůstane v suchu a pohodě.
- Zobrazená barva: Pink Rise
- Styl: IZ7258-621
Nike
Oblékni svého malého sportovce na hru, odpočinek nebo do třídy, to vše s touhle dvoudílnou soupravou. Flísová mikina má snížená ramena pro uvolněný střih a sladěné zvonové legíny mají pružný pas pro pohodlné nošení a jsou vylepšené technologií Dri-FIT odvádějící pot, takže děťátko při hře zůstane v suchu a pohodě.
Podrobnosti o produktu
- Tričko: 60 % bavlna / 40 % polyester. Legíny: 88 % polyester / 12 % elastan
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Pink Rise
- Styl: IZ7258-621
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost 3T a měří 105 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Recenze (0)
Recenze (0)
Žádné recenze
Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Nike.
Nike