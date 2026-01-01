Souprava čepice a rukavic Nike Club pro malé děti

Nike
Souprava čepice a rukavic Club pro malé děti
Děti si můžou sladit bundu, outfit nebo tenisky Nike s touhle dvoudílnou sadou doplňků. Čepice s manžetou, která je z akrylových vláken měkoučkých jako kašmír, je úžasně příjemná. Na sladěné rukavice jsme použili pružná vlákna, takže pohodlně padnou a udrží malé ručky v teple.
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: FV2830-010
Nike
Děti si můžou sladit bundu, outfit nebo tenisky Nike s touhle dvoudílnou sadou doplňků. Čepice s manžetou, která je z akrylových vláken měkoučkých jako kašmír, je úžasně příjemná. Na sladěné rukavice jsme použili pružná vlákna, takže pohodlně padnou a udrží malé ručky v teple.
Podrobnosti o produktu
- Čepice: 100 % akryl. Rukavice: 82 % akryl / 17 % polyester / 1 % elastan
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: FV2830-010
Velikost a střih
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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