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Souprava čepice a rukavic Nike Club pro malé děti - Černá

Nike

Souprava čepice a rukavic Club pro malé děti

Sleva 30
Černá
Playful Pink

Děti si můžou sladit bundu, outfit nebo tenisky Nike s touhle dvoudílnou sadou doplňků. Čepice s manžetou, která je z akrylových vláken měkoučkých jako kašmír, je úžasně příjemná. Na sladěné rukavice jsme použili pružná vlákna, takže pohodlně padnou a udrží malé ručky v teple.


  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: FV2830-010

Nike

Sleva 30

Děti si můžou sladit bundu, outfit nebo tenisky Nike s touhle dvoudílnou sadou doplňků. Čepice s manžetou, která je z akrylových vláken měkoučkých jako kašmír, je úžasně příjemná. Na sladěné rukavice jsme použili pružná vlákna, takže pohodlně padnou a udrží malé ručky v teple.

Podrobnosti o produktu

  • Čepice: 100 % akryl. Rukavice: 82 % akryl / 17 % polyester / 1 % elastan
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: FV2830-010

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Souprava čepice a rukavic Nike Club pro malé děti

    Nike

    Sleva 30

    Dolaď si styl