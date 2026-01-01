 
obrázek 1 ze 5
Šněrovací bikiny Nike Swim pro větší děti (dívky) - Pink Glow/Bílá

Nike Swim

Šněrovací bikiny pro větší děti (dívky)

54,99 €

Nech se unést v těchhle bikinách se šněrováním. Tenhle bikinový set s podšívkou a plným zakrytím spodního dílu ti dá volnost užít si slunce i zábavu naplno.


  • Zobrazená barva: Pink Glow/Bílá
  • Styl: IV6234-600

Nike Swim

54,99 €

Nech se unést v těchhle bikinách se šněrováním. Tenhle bikinový set s podšívkou a plným zakrytím spodního dílu ti dá volnost užít si slunce i zábavu naplno.

Výhody

Plně podšité pro lepší padnutí, pohodlí a bezpečný pocit.

Podrobnosti o produktu

  • Vyšívané logo Swoosh
  • Plné zakrytí spodní části
  • Svrchní část: 82 % nylon, 18 % elastan; Ramínka: 80 % nylon, 20 % elastan (odolný vůči chlóru); Podšívka: 100 % polyester
  • PRÁT RUČNĚ, ODDĚLENĚ A VE STUDENÉ VODĚ. PO KAŽDÉM NOŠENÍ. BĚLIDLO BEZ CHLORU. SUŠIT NA ŠŇŮŘE. NEŽEHLIT. NEČISTIT CHEMICKY. NESKLADOVAT MOKRÉ.
  • Zobrazená barva: Pink Glow/Bílá
  • Styl: IV6234-600

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 154 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (0)

Žádné recenze

Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Nike Swim.

    Šněrovací bikiny Nike Swim pro větší děti (dívky)

    Nike Swim

    54,99 €

    Dolaď si styl