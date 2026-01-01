Šněrovací bikiny Nike Swim pro větší děti (dívky)

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Nike Swim
Šněrovací bikiny pro větší děti (dívky)
54,99 €
Nech se unést v těchhle bikinách se šněrováním. Tenhle bikinový set s podšívkou a plným zakrytím spodního dílu ti dá volnost užít si slunce i zábavu naplno.
- Zobrazená barva: Pink Glow/Bílá
- Styl: IV6234-600
Nike Swim
54,99 €
Nech se unést v těchhle bikinách se šněrováním. Tenhle bikinový set s podšívkou a plným zakrytím spodního dílu ti dá volnost užít si slunce i zábavu naplno.
Výhody
Plně podšité pro lepší padnutí, pohodlí a bezpečný pocit.
Podrobnosti o produktu
- Vyšívané logo Swoosh
- Plné zakrytí spodní části
- Svrchní část: 82 % nylon, 18 % elastan; Ramínka: 80 % nylon, 20 % elastan (odolný vůči chlóru); Podšívka: 100 % polyester
- PRÁT RUČNĚ, ODDĚLENĚ A VE STUDENÉ VODĚ. PO KAŽDÉM NOŠENÍ. BĚLIDLO BEZ CHLORU. SUŠIT NA ŠŇŮŘE. NEŽEHLIT. NEČISTIT CHEMICKY. NESKLADOVAT MOKRÉ.
- Zobrazená barva: Pink Glow/Bílá
- Styl: IV6234-600
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 154 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Swim
54,99 €