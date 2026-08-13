Skateboardové boty Nike Air Max Ishod

Sneaks on fire 🔥 🔥🔥🔥
williamd377391379
I am satisfied with these kicks. They are definitely an attention grabber. You can never go wrong with SB Nike's. Too bad I got them towards the end of the summer.
Air Max Ishod jsou plné prvků legendárních basketbalových tenisek 90. let a chlubí se skvělou odolností, kterou k drsné jízdě na prkně potřebuješ. Tahle kreativní variace původního designu Ishod se pyšní novou síťovinou, viditelným tlumením Nike Air a cupsole podrážkou, kterou snadno prošlápneš.
Nike Air Max Ishod
Air Max Ishod jsou plné prvků legendárních basketbalových tenisek 90. let a chlubí se skvělou odolností, kterou k drsné jízdě na prkně potřebuješ. Tahle kreativní variace původního designu Ishod se pyšní novou síťovinou, viditelným tlumením Nike Air a cupsole podrážkou, kterou snadno prošlápneš.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.5
Sneaks on fire 🔥 🔥🔥🔥
williamd377391379
I am satisfied with these kicks. They are definitely an attention grabber. You can never go wrong with SB Nike's. Too bad I got them towards the end of the summer.
AntoneD46001928
They fit great 👍🏾 I love them I really wanted the purple ones they didn’t have my size or the black ones they would great with a pair of white shoe laces
Freshness
Michael46396409
I love the shoes the only thing I would change is the pink because its hard finding something to match these shoes but over all there a good pair of sneakers
Nike Air Max Ishod