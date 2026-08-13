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Skateboardové boty Nike Air Max Ishod - Černá/Černá/Černá/Černá

Nike Air Max Ishod

Skateboardová bota

109,99 €
Černá/Černá/Černá/Černá
Blue Void/Radiant Blue/Bright Blue/Metallic Silver
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Air Max Ishod jsou plné prvků legendárních basketbalových tenisek 90. let a chlubí se skvělou odolností, kterou k drsné jízdě na prkně potřebuješ. Tahle kreativní variace původního designu Ishod se pyšní novou síťovinou, viditelným tlumením Nike Air a cupsole podrážkou, kterou snadno prošlápneš.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Černá/Černá
  • Styl: IR1887-001

Nike Air Max Ishod

109,99 €

Air Max Ishod jsou plné prvků legendárních basketbalových tenisek 90. let a chlubí se skvělou odolností, kterou k drsné jízdě na prkně potřebuješ. Tahle kreativní variace původního designu Ishod se pyšní novou síťovinou, viditelným tlumením Nike Air a cupsole podrážkou, kterou snadno prošlápneš.

Výhody

  • Na skrytých průvlecích je vyražený nápis ‚Ishod‘ spolu s vyšitým ‚Wair‘ nahoře.
  • Cupsole podrážka je pružná a usnadňuje rozchození bot.
  • Podrážka se stromečkovým vzorkem skvěle sedí na prkně.
  • Tlumení Max Air je měkké a pohodlné a pruží přesně tak, jak má.

Podrobnosti o produktu

  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Černá/Černá
  • Styl: IR1887-001

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (12)

Hvězdičky: 4.5

  • Sneaks on fire 🔥 🔥🔥🔥

    williamd377391379

    I am satisfied with these kicks. They are definitely an attention grabber. You can never go wrong with SB Nike's. Too bad I got them towards the end of the summer.

  • AntoneD46001928

    They fit great 👍🏾 I love them I really wanted the purple ones they didn’t have my size or the black ones they would great with a pair of white shoe laces

  • Freshness

    Michael46396409

    I love the shoes the only thing I would change is the pink because its hard finding something to match these shoes but over all there a good pair of sneakers

Skateboardové boty Nike Air Max Ishod

Nike Air Max Ishod

109,99 €

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