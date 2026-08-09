Sandály ACG Air Deschutz+

Super bequeme Sandalen
Stefan_Kohl1988
Ich trage 42 in den Airforce Air. 42,5 passt genau richtig. Sind super bequem. Treppen laufen kein Problem.
Boty Nike ACG Air Deschutz+ tě zanesou, kam si budeš přát: na výlet do města, na stezky v kaňonech nebo dlouhou procházku po pláži. Model v klasickém vzhledu z 90. let v robustním designu inspirovaném pohybem venku je vyrobený z rychleschnoucích materiálů a má měkké tlumení. Obuj si je a splyň s okolními živly.
ACG Air Deschutz+
ŽÁDNÉ OBYČEJNÉ SANDÁLY.
Boty Nike ACG Air Deschutz+ tě zanesou, kam si budeš přát: na výlet do města, na stezky v kaňonech nebo dlouhou procházku po pláži. Model v klasickém vzhledu z 90. let v robustním designu inspirovaném pohybem venku je vyrobený z rychleschnoucích materiálů a má měkké tlumení. Obuj si je a splyň s okolními živly.
Tenhle produkt jsme navrhli a otestovali v americkém Oregonu. A právě oregonská divočina a klima posloužily jako inspirace pro vzhled a funkci sandálů.
Jednotka Nike Air v patě skvěle tlumí i na těch nejdivočejších dobrodružstvích na kamenech a ve vlhku.
Ať se brodíš potokem, nebo skáčeš přes balvany, se svrškem z rychleschnoucího materiálu a přilnavou gumovou podrážkou se v terénu neztratíš. Pásky na suchý zip si botu rychle upravíš tak, aby ti seděla při tom, co zrovna podnikáš.
Modely z kolekce Nike All Conditions Gear mají moderní provedení a hodí se do každého počasí. Můžeš v nich dobýt město, nebo z něj naopak utéct. Jsou vyrobené z materiálů odolných vůči větru a dešti a vybavené technologiemi, které zvyšují prodyšnost. Design nové generace je vymyšlený tak, aby měl spoustu praktických úložných možností a aby se modely daly všestranně kombinovat.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.7
Super bequeme Sandalen
Stefan_Kohl1988
Ich trage 42 in den Airforce Air. 42,5 passt genau richtig. Sind super bequem. Treppen laufen kein Problem.
Balázs107341634
Nagyon eltalálta a nike a szandált, többféle terepen közlekedem, eddig kiválóan teljesített. Könnyen kezelhető, tisztítása egyszerű. Nekem alapból a 46-os méret kell, de ebből egy számmal kisebbet rendeltem, ennek ellenére kiváló és jól illeszkedik a bokához és tartja!
Mal taillé
laurentt499682455
La Senda est mal taillée, on perd environ 1 cm au niveau du talon qui n’est pas réglable
ACG Air Deschutz+