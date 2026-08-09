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Sandály ACG Air Deschutz+ - Černá/Černá/Anthracite/Grey Fog

ACG Air Deschutz+

Sandály

79,99 €
Černá/Černá/Anthracite/Grey Fog
Light Iron Ore/Dark Iris/Černá/Rust Oxide
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Boty Nike ACG Air Deschutz+ tě zanesou, kam si budeš přát: na výlet do města, na stezky v kaňonech nebo dlouhou procházku po pláži. Model v klasickém vzhledu z 90. let v robustním designu inspirovaném pohybem venku je vyrobený z rychleschnoucích materiálů a má měkké tlumení. Obuj si je a splyň s okolními živly.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Anthracite/Grey Fog
  • Styl: DO8951-001

ACG Air Deschutz+

79,99 €

ŽÁDNÉ OBYČEJNÉ SANDÁLY.

Boty Nike ACG Air Deschutz+ tě zanesou, kam si budeš přát: na výlet do města, na stezky v kaňonech nebo dlouhou procházku po pláži. Model v klasickém vzhledu z 90. let v robustním designu inspirovaném pohybem venku je vyrobený z rychleschnoucích materiálů a má měkké tlumení. Obuj si je a splyň s okolními živly.

Testováno na severozápadě

Tenhle produkt jsme navrhli a otestovali v americkém Oregonu. A právě oregonská divočina a klima posloužily jako inspirace pro vzhled a funkci sandálů.

Pohodlí prověřené časem

Jednotka Nike Air v patě skvěle tlumí i na těch nejdivočejších dobrodružstvích na kamenech a ve vlhku.

Schváleno pro dobrodružství

Ať se brodíš potokem, nebo skáčeš přes balvany, se svrškem z rychleschnoucího materiálu a přilnavou gumovou podrážkou se v terénu neztratíš. Pásky na suchý zip si botu rychle upravíš tak, aby ti seděla při tom, co zrovna podnikáš.

Podrobnosti o produktu

  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Anthracite/Grey Fog
  • Styl: DO8951-001

Nike ACG

Modely z kolekce Nike All Conditions Gear mají moderní provedení a hodí se do každého počasí. Můžeš v nich dobýt město, nebo z něj naopak utéct. Jsou vyrobené z materiálů odolných vůči větru a dešti a vybavené technologiemi, které zvyšují prodyšnost. Design nové generace je vymyšlený tak, aby měl spoustu praktických úložných možností a aby se modely daly všestranně kombinovat.

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (28)

Hvězdičky: 4.7

  • Super bequeme Sandalen

    Stefan_Kohl1988

    Ich trage 42 in den Airforce Air. 42,5 passt genau richtig. Sind super bequem. Treppen laufen kein Problem.

  • Balázs107341634

    Nagyon eltalálta a nike a szandált, többféle terepen közlekedem, eddig kiválóan teljesített. Könnyen kezelhető, tisztítása egyszerű. Nekem alapból a 46-os méret kell, de ebből egy számmal kisebbet rendeltem, ennek ellenére kiváló és jól illeszkedik a bokához és tartja!

  • Mal taillé

    laurentt499682455

    La Senda est mal taillée, on perd environ 1 cm au niveau du talon qui n’est pas réglable

Sandály ACG Air Deschutz+

ACG Air Deschutz+

79,99 €

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