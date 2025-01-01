Sada stavebnice Nike Dunk Trickshot x LEGO® s exkluzivní minifigurkou

Sada Nike Dunk Trickshot x LEGO®
Stavebnice s exkluzivní minifigurkou
Kecky a kostky? Rozpoutej šílenství! Předveď svoje nejdivočejší triky (a Nike ohoz) s pomocí nadživotního modelu Nike Dunk. Tahle sada Nike x LEGO® Collection ti umožní prozkoumávat všechny úhly pohledu na koš se svojí minifigurkou LEGO® nebo můžeš nechat boty Nike Dunk, aby ti figurku vystřelily až ke koši. Postav si ji podle sebe a předveď velkolepou hru.
- Zobrazená barva: Gym Red/Bílá
- Styl: LE1002-687
Sada Nike Dunk Trickshot x LEGO®
Kecky a kostky? Rozpoutej šílenství! Předveď svoje nejdivočejší triky (a Nike ohoz) s pomocí nadživotního modelu Nike Dunk. Tahle sada Nike x LEGO® Collection ti umožní prozkoumávat všechny úhly pohledu na koš se svojí minifigurkou LEGO® nebo můžeš nechat boty Nike Dunk, aby ti figurku vystřelily až ke koši. Postav si ji podle sebe a předveď velkolepou hru.
Výhody
- Sada obsahuje pozadí s graffiti, basketbalový koš, hřiště a odnímatelné mini tenisky Nike Dunk.
- Exkluzivní minifigurka LEGO® Nike x LEGO Collection má styl a dvě hlavy na výběr.
- Sestavitelné boty Nike Dunk mají speciální vlastnost, která je žene dopředu a simuluje smeč.
- Tvůj model je navržený jako sběratelský předmět a vnese zábavu z hřiště do tvého pokoje.
Podrobnosti o produktu
- Navrženo pro děti od 10 let
- Varování: Nebezpečí udušení. Nevhodné pro děti do 3 let.
- Výška 16 cm x šířka 17 cm x hloubka 13 cm
- 454 dílků
- Zobrazená barva: Gym Red/Bílá
- Styl: LE1002-687
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Sada Nike Dunk Trickshot x LEGO®
Velké triky, malý chaos
Tvé nejdivočejší triky dostanou legendární asistenci obřích rozměrů. Postav si svou epickou scénu a zkoumej s minifigurkou LEGO® všechny úhly k obruči.
Rychlé starty
Skládací model Nike Dunk obsahuje páčku, která ho pohání vpřed, a dává tak tvému malému šikulovi šanci získat důležité body za styl.
Exkluzivní LEGO® panáček
Přizpůsob si svého hravého performera z kolekce Nike x LEGO® podle sebe a vyber si jednu ze dvou hlav s velkou osobností.
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