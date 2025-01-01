 
obrázek 1 ze 4
Sada stavebnice Nike Dunk Trickshot x LEGO® s exkluzivní minifigurkou - Gym Red/Bílá

Sada Nike Dunk Trickshot x LEGO®

Stavebnice s exkluzivní minifigurkou

39,99 €
JEDNA VELIKOST
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Kecky a kostky? Rozpoutej šílenství! Předveď svoje nejdivočejší triky (a Nike ohoz) s pomocí nadživotního modelu Nike Dunk. Tahle sada Nike x LEGO® Collection ti umožní prozkoumávat všechny úhly pohledu na koš se svojí minifigurkou LEGO® nebo můžeš nechat boty Nike Dunk, aby ti figurku vystřelily až ke koši. Postav si ji podle sebe a předveď velkolepou hru.


  • Zobrazená barva: Gym Red/Bílá
  • Styl: LE1002-687

Sada Nike Dunk Trickshot x LEGO®

39,99 €

Kecky a kostky? Rozpoutej šílenství! Předveď svoje nejdivočejší triky (a Nike ohoz) s pomocí nadživotního modelu Nike Dunk. Tahle sada Nike x LEGO® Collection ti umožní prozkoumávat všechny úhly pohledu na koš se svojí minifigurkou LEGO® nebo můžeš nechat boty Nike Dunk, aby ti figurku vystřelily až ke koši. Postav si ji podle sebe a předveď velkolepou hru.

Výhody

  • Sada obsahuje pozadí s graffiti, basketbalový koš, hřiště a odnímatelné mini tenisky Nike Dunk.
  • Exkluzivní minifigurka LEGO® Nike x LEGO Collection má styl a dvě hlavy na výběr.
  • Sestavitelné boty Nike Dunk mají speciální vlastnost, která je žene dopředu a simuluje smeč.
  • Tvůj model je navržený jako sběratelský předmět a vnese zábavu z hřiště do tvého pokoje.

Podrobnosti o produktu

  • Navrženo pro děti od 10 let
  • Varování: Nebezpečí udušení. Nevhodné pro děti do 3 let.
  • Výška 16 cm x šířka 17 cm x hloubka 13 cm
  • 454 dílků
  • Zobrazená barva: Gym Red/Bílá
  • Styl: LE1002-687

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (0)

Žádné recenze

Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Sada Nike Dunk Trickshot x LEGO®.

    Sada stavebnice Nike Dunk Trickshot x LEGO® s exkluzivní minifigurkou

    Sada Nike Dunk Trickshot x LEGO®

    39,99 €

    Dolaď si styl

    Velké triky, malý chaos

    Tvé nejdivočejší triky dostanou legendární asistenci obřích rozměrů. Postav si svou epickou scénu a zkoumej s minifigurkou LEGO® všechny úhly k obruči.

    Rychlé starty

    Skládací model Nike Dunk obsahuje páčku, která ho pohání vpřed, a dává tak tvému malému šikulovi šanci získat důležité body za styl.

    Exkluzivní LEGO® panáček

    Přizpůsob si svého hravého performera z kolekce Nike x LEGO® podle sebe a vyber si jednu ze dvou hlav s velkou osobností.

    LEGO, logo LEGO a panáček jsou ochrannými známkami společnosti LEGO Group. ©2025 The LEGO Group. Všechna práva vyhrazena.