Rybářský klobouk Chelsea 25/26 Nike Apex

Chelsea 25/26
Klobouk Nike Apex
V klobouku Nike Apex si můžeš užívat sluníčka a ještě dodat svému outfitu hravý styl. Náš lehký klobouk se stejně snadno nasazuje jako skládá, když ho zrovna nemáš na sobě, takže tě udrží v pohodlí vždycky, když vyjde slunce a vyrazíš za dobrodružstvím!
- Zobrazená barva: Černá/Vibrant Yellow
- Styl: IU3824-010
Chelsea 25/26
V klobouku Nike Apex si můžeš užívat sluníčka a ještě dodat svému outfitu hravý styl. Náš lehký klobouk se stejně snadno nasazuje jako skládá, když ho zrovna nemáš na sobě, takže tě udrží v pohodlí vždycky, když vyjde slunce a vyrazíš za dobrodružstvím!
Výhody
- Všechny klobouky Apex mají střední hloubku a chrání ze všech stran.
- Díky nevyztužené konstrukci ho snadno sbalíš.
Podrobnosti o produktu
- 100 % polyester
- Ruční praní
- Zobrazená barva: Černá/Vibrant Yellow
- Styl: IU3824-010
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Chelsea 25/26