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Rybářský klobouk Chelsea 25/26 Nike Apex - Černá/Vibrant Yellow

Chelsea 25/26

Klobouk Nike Apex

29,99 €

V klobouku Nike Apex si můžeš užívat sluníčka a ještě dodat svému outfitu hravý styl. Náš lehký klobouk se stejně snadno nasazuje jako skládá, když ho zrovna nemáš na sobě, takže tě udrží v pohodlí vždycky, když vyjde slunce a vyrazíš za dobrodružstvím!


  • Zobrazená barva: Černá/Vibrant Yellow
  • Styl: IU3824-010

Chelsea 25/26

29,99 €

V klobouku Nike Apex si můžeš užívat sluníčka a ještě dodat svému outfitu hravý styl. Náš lehký klobouk se stejně snadno nasazuje jako skládá, když ho zrovna nemáš na sobě, takže tě udrží v pohodlí vždycky, když vyjde slunce a vyrazíš za dobrodružstvím!

Výhody

  • Všechny klobouky Apex mají střední hloubku a chrání ze všech stran.
  • Díky nevyztužené konstrukci ho snadno sbalíš.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Ruční praní
  • Zobrazená barva: Černá/Vibrant Yellow
  • Styl: IU3824-010

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Rybářský klobouk Chelsea 25/26 Nike Apex

    Chelsea 25/26

    29,99 €

    Dolaď si styl