triangle, start, resume, beginVideo
 
obrázek 1 ze 7
Replika pánského brankářského fotbalového dresu Nike Dri-FIT Nizozemsko Stadium 2026 s krátkým rukávem - Černá/Medium Ash/Bílá

Recyklované materiály

Nizozemsko Stadium 2026, brankářský

Pánská replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT s krátkým rukávem

109,99 €

Vyprodáno:

Produkt zrovna není dostupný

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Brankáři si zaslouží svůj čas v záři reflektorů. Tohle tričko je jejich hvězda na chodníku slávy. Odměna za nekonečnou odvahu stoupnout si mezi branky a postavit se útočníkům čelem. Obleč se podobně jako brankář národního týmu a vezmi si na sebe tuhle repliku dresu Nizozemska.


  • Zobrazená barva: Černá/Medium Ash/Bílá
  • Styl: IB5911-010

Nizozemsko Stadium 2026, brankářský

109,99 €

Brankáři si zaslouží svůj čas v záři reflektorů. Tohle tričko je jejich hvězda na chodníku slávy. Odměna za nekonečnou odvahu stoupnout si mezi branky a postavit se útočníkům čelem. Obleč se podobně jako brankář národního týmu a vezmi si na sebe tuhle repliku dresu Nizozemska.

Zůstaň v suchu

Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.

Po vzoru profesionálů

Tenhle dres využívá technologii, která odvádí pot, a vypadá jako dresy, které na hřišti nosí tvůj oblíbený tým, takže bude jasné, za koho kopeš.

Podrobnosti o produktu

  • Replika
  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Medium Ash/Bílá
  • Styl: IB5911-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 185 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (0)

Žádné recenze

Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Nizozemsko Stadium 2026, brankářský.

    Replika pánského brankářského fotbalového dresu Nike Dri-FIT Nizozemsko Stadium 2026 s krátkým rukávem

    Nizozemsko Stadium 2026, brankářský

    109,99 €

    Dolaď si styl