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Replika pánského brankářského fotbalového dresu Nike Dri-FIT FFF Stadium 2026 s krátkým rukávem - Černá/Medium Ash/Monarch/Igloo

Recyklované materiály

FFF Stadium 2006, brankářský

Pánská replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT s krátkým rukávem

109,99 €
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Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Brankáři si zaslouží svůj čas v záři reflektorů. Tohle tričko je jejich hvězda na chodníku slávy. Odměna za nekonečnou odvahu stoupnout si mezi branky a postavit se útočníkům čelem. Obleč se podobně jako brankář národního týmu a vezmi si na sebe tuhle repliku dresu FFF.


  • Zobrazená barva: Černá/Medium Ash/Monarch/Igloo
  • Styl: IB5304-010

FFF Stadium 2006, brankářský

109,99 €

Brankáři si zaslouží svůj čas v záři reflektorů. Tohle tričko je jejich hvězda na chodníku slávy. Odměna za nekonečnou odvahu stoupnout si mezi branky a postavit se útočníkům čelem. Obleč se podobně jako brankář národního týmu a vezmi si na sebe tuhle repliku dresu FFF.

Zůstaň v suchu

Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.

Po vzoru profesionálů

Tenhle dres využívá technologii, která odvádí pot, a vypadá jako dresy, které na hřišti nosí tvůj oblíbený tým, takže bude jasné, za koho kopeš.

Podrobnosti o produktu

  • Replika
  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Medium Ash/Monarch/Igloo
  • Styl: IB5304-010

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Další informace

    Pokud je tenhle produkt na zakázku, objednávka nepůjde zrušit po uplynutí 15 minut a nedá se vrátit, pokud zboží není vadné.

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