Recyklované materiály
FFF Stadium 2006, brankářský
Pánská replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT s krátkým rukávem
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Brankáři si zaslouží svůj čas v záři reflektorů. Tohle tričko je jejich hvězda na chodníku slávy. Odměna za nekonečnou odvahu stoupnout si mezi branky a postavit se útočníkům čelem. Obleč se podobně jako brankář národního týmu a vezmi si na sebe tuhle repliku dresu FFF.
- Zobrazená barva: Černá/Medium Ash/Monarch/Igloo
- Styl: IB5304-010
FFF Stadium 2006, brankářský
Brankáři si zaslouží svůj čas v záři reflektorů. Tohle tričko je jejich hvězda na chodníku slávy. Odměna za nekonečnou odvahu stoupnout si mezi branky a postavit se útočníkům čelem. Obleč se podobně jako brankář národního týmu a vezmi si na sebe tuhle repliku dresu FFF.
Zůstaň v suchu
Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
Po vzoru profesionálů
Tenhle dres využívá technologii, která odvádí pot, a vypadá jako dresy, které na hřišti nosí tvůj oblíbený tým, takže bude jasné, za koho kopeš.
Podrobnosti o produktu
- Replika
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Medium Ash/Monarch/Igloo
- Styl: IB5304-010
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
Další informace
Pokud je tenhle produkt na zakázku, objednávka nepůjde zrušit po uplynutí 15 minut a nedá se vrátit, pokud zboží není vadné.