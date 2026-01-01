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Replika pánského brankářského fotbalového dresu Nike Dri-FIT Chelsea FC 2025/26 Stadium s krátkým rukávem - Černá/Smoke Grey/Bílá

Recyklované materiály

Chelsea FC 2025/26 Stadium, brankářský

Pánská replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT s krátkým rukávem

99,99 €
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Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Obleč se jako tvůj oblíbený brankář do téhle repliky dresu Chelsea FC. Tenhle dres využívá technologii, která odvádí pot, a vypadá jako dresy, které na hřišti nosí tvůj oblíbený tým, takže bude jasné, za koho kopeš.


  • Zobrazená barva: Černá/Smoke Grey/Bílá
  • Styl: HJ4487-011

Chelsea FC 2025/26 Stadium, brankářský

99,99 €

Obleč se jako tvůj oblíbený brankář do téhle repliky dresu Chelsea FC. Tenhle dres využívá technologii, která odvádí pot, a vypadá jako dresy, které na hřišti nosí tvůj oblíbený tým, takže bude jasné, za koho kopeš.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Design napodobuje prvky, které nosí tým na hřišti.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Smoke Grey/Bílá
  • Styl: HJ4487-011

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Další informace

    Pokud je tenhle produkt na zakázku, objednávka nepůjde zrušit po uplynutí 15 minut a nedá se vrátit, pokud zboží není vadné.

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