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Recyklované materiály
Chelsea FC 2025/26 Stadium, brankářský
Pánská replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT s krátkým rukávem
99,99 €
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Obleč se jako tvůj oblíbený brankář do téhle repliky dresu Chelsea FC. Tenhle dres využívá technologii, která odvádí pot, a vypadá jako dresy, které na hřišti nosí tvůj oblíbený tým, takže bude jasné, za koho kopeš.
- Zobrazená barva: Černá/Smoke Grey/Bílá
- Styl: HJ4487-011
Chelsea FC 2025/26 Stadium, brankářský
99,99 €
Obleč se jako tvůj oblíbený brankář do téhle repliky dresu Chelsea FC. Tenhle dres využívá technologii, která odvádí pot, a vypadá jako dresy, které na hřišti nosí tvůj oblíbený tým, takže bude jasné, za koho kopeš.
Výhody
- Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
- Design napodobuje prvky, které nosí tým na hřišti.
Podrobnosti o produktu
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Smoke Grey/Bílá
- Styl: HJ4487-011
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
Další informace
Pokud je tenhle produkt na zakázku, objednávka nepůjde zrušit po uplynutí 15 minut a nedá se vrátit, pokud zboží není vadné.