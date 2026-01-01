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Replika pánského brankářského fotbalového dresu Nike Dri-FIT Anglie Stadium 2026 s krátkým rukávem - Astronomy Blue/Černá/Bílá

Recyklované materiály

Anglie Stadium 2026, brankářský

Pánská replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT s krátkým rukávem

109,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Brankáři si zaslouží svůj čas v záři reflektorů. Tohle tričko je jejich hvězda na chodníku slávy. Odměna za nekonečnou odvahu stoupnout si mezi branky a postavit se útočníkům čelem. Obleč se podobně jako brankář národního týmu a vezmi si na sebe tuhle repliku dresu Anglie.


  • Zobrazená barva: Astronomy Blue/Černá/Bílá
  • Styl: IB5295-489

Anglie Stadium 2026, brankářský

109,99 €

Brankáři si zaslouží svůj čas v záři reflektorů. Tohle tričko je jejich hvězda na chodníku slávy. Odměna za nekonečnou odvahu stoupnout si mezi branky a postavit se útočníkům čelem. Obleč se podobně jako brankář národního týmu a vezmi si na sebe tuhle repliku dresu Anglie.

Zůstaň v suchu

Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.

Po vzoru profesionálů

Tenhle dres využívá technologii, která odvádí pot, a vypadá jako dresy, které na hřišti nosí tvůj oblíbený tým, takže bude jasné, za koho kopeš.

Podrobnosti o produktu

  • Replika
  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Astronomy Blue/Černá/Bílá
  • Styl: IB5295-489

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 178 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Replika pánského brankářského fotbalového dresu Nike Dri-FIT Anglie Stadium 2026 s krátkým rukávem

    Anglie Stadium 2026, brankářský

    109,99 €

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