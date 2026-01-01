Replika pánského brankářského fotbalového dresu Nike Dri-FIT Anglie Stadium 2026 s krátkým rukávem

Recyklované materiály
Anglie Stadium 2026, brankářský
Pánská replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT s krátkým rukávem
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Brankáři si zaslouží svůj čas v záři reflektorů. Tohle tričko je jejich hvězda na chodníku slávy. Odměna za nekonečnou odvahu stoupnout si mezi branky a postavit se útočníkům čelem. Obleč se podobně jako brankář národního týmu a vezmi si na sebe tuhle repliku dresu Anglie.
- Zobrazená barva: Astronomy Blue/Černá/Bílá
- Styl: IB5295-489
Anglie Stadium 2026, brankářský
Brankáři si zaslouží svůj čas v záři reflektorů. Tohle tričko je jejich hvězda na chodníku slávy. Odměna za nekonečnou odvahu stoupnout si mezi branky a postavit se útočníkům čelem. Obleč se podobně jako brankář národního týmu a vezmi si na sebe tuhle repliku dresu Anglie.
Zůstaň v suchu
Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
Po vzoru profesionálů
Tenhle dres využívá technologii, která odvádí pot, a vypadá jako dresy, které na hřišti nosí tvůj oblíbený tým, takže bude jasné, za koho kopeš.
Podrobnosti o produktu
- Replika
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Astronomy Blue/Černá/Bílá
- Styl: IB5295-489
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 178 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Anglie Stadium 2026, brankářský