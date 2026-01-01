Replika fotbalových kraťasů brankářů Nike Dri-FIT Chelsea FC Stadium 2026/27 pro větší děti

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Recyklované materiály
Chelsea FC 2026/27 Stadium, brankářský
Replika fotbalových kraťasů Nike Dri-FIT Replica pro větší děti
42,99 €
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Tenhle dres využívá technologii, která odvádí pot, a vypadá jako dresy, které na hřišti nosí tvůj oblíbený tým, takže bude jasné, za koho kopeš.
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
- Styl: II1581-010
Chelsea FC 2026/27 Stadium, brankářský
42,99 €
Tenhle dres využívá technologii, která odvádí pot, a vypadá jako dresy, které na hřišti nosí tvůj oblíbený tým, takže bude jasné, za koho kopeš.
Výhody
- Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
- Design napodobuje prvky, které nosí tým na hřišti.
Podrobnosti o produktu
- Pružný pas se stahovací šňůrkou
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
- Styl: II1581-010
Velikost a střih
- Modelka je vysoká 130 cm a má na sobě velikost M
- Model měří 150 cm a má na sobě velikost M
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Chelsea FC 2026/27 Stadium, brankářský
42,99 €