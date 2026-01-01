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Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT Paris Saint-Germain Stadium 2025/26 s dlouhými rukávy pro větší děti, brankářský - Černá/Smoke Grey/Bílá

Recyklované materiály

Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium, brankářský

Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT s dlouhým rukávem pro větší děti

84,99 €

Vyprodáno:

Produkt zrovna není dostupný

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Obleč se jako tvůj oblíbený brankář do téhle repliky dresu Paris Saint-Germain. Tenhle dres využívá technologii, která odvádí pot, a vypadá jako dresy, které na hřišti nosí tvůj oblíbený tým, takže bude jasné, za koho kopeš.


  • Zobrazená barva: Černá/Smoke Grey/Bílá
  • Styl: HJ5267-010

Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium, brankářský

84,99 €

Obleč se jako tvůj oblíbený brankář do téhle repliky dresu Paris Saint-Germain. Tenhle dres využívá technologii, která odvádí pot, a vypadá jako dresy, které na hřišti nosí tvůj oblíbený tým, takže bude jasné, za koho kopeš.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Design napodobuje prvky, které nosí tým na hřišti.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Smoke Grey/Bílá
  • Styl: HJ5267-010

Velikost a střih

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT Paris Saint-Germain Stadium 2025/26 s dlouhými rukávy pro větší děti, brankářský

    Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium, brankářský

    84,99 €

    Další informace

      Pokud je tenhle produkt na zakázku, objednávka nepůjde zrušit po uplynutí 15 minut a nedá se vrátit, pokud zboží není vadné.

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