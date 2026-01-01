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Replika fotbalového dresu Nike ACG Dri-FIT Inter Milán Stadium 2026 SE pro větší děti - Hyper Blue/Černá/Safety Orange

Recyklované materiály

Inter Milán 2026 Stadium SE

Replika fotbalového dresu Nike ACG Dri-FIT pro větší děti

79,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

ACG bere poprvé v historii Inter Milán z hřiště do Alp. V téhle replice dresu, která se inspiruje spojením mezi Milánem a přírodou, můžeš vyjádřit podporu svému klubu v jakékoli nadmořské výšce. Pokud se ale vydáš opravdu vysoko do hor, radši si přes něj přehoď bundu.


  • Zobrazená barva: Hyper Blue/Černá/Safety Orange
  • Styl: IB3536-413

Inter Milán 2026 Stadium SE

79,99 €

ACG bere poprvé v historii Inter Milán z hřiště do Alp. V téhle replice dresu, která se inspiruje spojením mezi Milánem a přírodou, můžeš vyjádřit podporu svému klubu v jakékoli nadmořské výšce. Pokud se ale vydáš opravdu vysoko do hor, radši si přes něj přehoď bundu.

Po vzoru profesionálů

Tenhle dres využívá technologii, která odvádí pot, a vypadá jako dresy, které na hřišti nosí tvůj oblíbený tým, takže bude jasné, za koho kopeš.

Zůstaň v suchu

Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.

Podrobnosti o produktu

  • Replika
  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Hyper Blue/Černá/Safety Orange
  • Styl: IB3536-413

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Dolaď si styl