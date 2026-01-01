Recyklované materiály
Inter Milán 2026 Stadium SE
Replika fotbalového dresu Nike ACG Dri-FIT pro větší děti
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
ACG bere poprvé v historii Inter Milán z hřiště do Alp. V téhle replice dresu, která se inspiruje spojením mezi Milánem a přírodou, můžeš vyjádřit podporu svému klubu v jakékoli nadmořské výšce. Pokud se ale vydáš opravdu vysoko do hor, radši si přes něj přehoď bundu.
- Zobrazená barva: Hyper Blue/Černá/Safety Orange
- Styl: IB3536-413
Inter Milán 2026 Stadium SE
ACG bere poprvé v historii Inter Milán z hřiště do Alp. V téhle replice dresu, která se inspiruje spojením mezi Milánem a přírodou, můžeš vyjádřit podporu svému klubu v jakékoli nadmořské výšce. Pokud se ale vydáš opravdu vysoko do hor, radši si přes něj přehoď bundu.
Po vzoru profesionálů
Tenhle dres využívá technologii, která odvádí pot, a vypadá jako dresy, které na hřišti nosí tvůj oblíbený tým, takže bude jasné, za koho kopeš.
Zůstaň v suchu
Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
Podrobnosti o produktu
- Replika
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Hyper Blue/Černá/Safety Orange
- Styl: IB3536-413
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.