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Replika dámského brankářského fotbalového dresu Nike Dri-FIT Paris Saint-Germain Stadium 2026/27 - Černá/Bílá

Recyklované materiály

Paris Saint-Germain Stadium 2026/27, brankářský

Replika dámského fotbalového dresu Nike Dri-FIT

119,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Obleč se jako tvůj oblíbený brankář do téhle repliky dresu Paris Saint-Germain. Tenhle dres využívá technologii, která odvádí pot, a vypadá jako dresy, které na hřišti nosí tvůj oblíbený tým, takže bude jasné, za koho kopeš.


  • Zobrazená barva: Černá/Bílá
  • Styl: IQ6926-011

Paris Saint-Germain Stadium 2026/27, brankářský

119,99 €

Obleč se jako tvůj oblíbený brankář do téhle repliky dresu Paris Saint-Germain. Tenhle dres využívá technologii, která odvádí pot, a vypadá jako dresy, které na hřišti nosí tvůj oblíbený tým, takže bude jasné, za koho kopeš.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Design napodobuje prvky, které nosí tým na hřišti.

Podrobnosti o produktu

  • Replika
  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Bílá
  • Styl: IQ6926-011

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost S a měří 175 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Replika dámského brankářského fotbalového dresu Nike Dri-FIT Paris Saint-Germain Stadium 2026/27

    Paris Saint-Germain Stadium 2026/27, brankářský

    119,99 €

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