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Replika brankářských fotbalových kraťasů FFF 2026 Stadium Nike Dri-FIT pro větší děti - Černá/Medium Ash/Monarch/Igloo

Recyklované materiály

FFF Stadium 2006, brankářský

Replika fotbalových kraťasů Nike Dri-FIT Replica pro větší děti

42,99 €

Vyprodáno:

Produkt zrovna není dostupný

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Tenhle dres využívá technologii, která odvádí pot, a vypadá jako dresy, které na hřišti nosí tvůj oblíbený tým, takže bude jasné, za koho kopeš.


  • Zobrazená barva: Černá/Medium Ash/Monarch/Igloo
  • Styl: IB5271-010

FFF Stadium 2006, brankářský

42,99 €

Tenhle dres využívá technologii, která odvádí pot, a vypadá jako dresy, které na hřišti nosí tvůj oblíbený tým, takže bude jasné, za koho kopeš.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Design napodobuje prvky, které nosí tým na hřišti.

Podrobnosti o produktu

  • Pružný pas se stahovací šňůrkou
  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Medium Ash/Monarch/Igloo
  • Styl: IB5271-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 142 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Replika brankářských fotbalových kraťasů FFF 2026 Stadium Nike Dri-FIT pro větší děti

    FFF Stadium 2006, brankářský

    42,99 €

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