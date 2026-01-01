Replika brankářského fotbalového dresu Nike Dri-FIT Paris Saint-Germain Stadium 2026/27 pro větší děti

Recyklované materiály
Paris Saint-Germain Stadium 2026/27, brankářský
Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT pro větší děti
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Obleč se jako tvůj oblíbený brankář do téhle repliky dresu Paris Saint-Germain. Tenhle dres využívá technologii, která odvádí pot, a vypadá jako dresy, které na hřišti nosí tvůj oblíbený tým, takže bude jasné, za koho kopeš.
- Zobrazená barva: Černá/Bílá
- Styl: II3616-011
Paris Saint-Germain Stadium 2026/27, brankářský
Obleč se jako tvůj oblíbený brankář do téhle repliky dresu Paris Saint-Germain. Tenhle dres využívá technologii, která odvádí pot, a vypadá jako dresy, které na hřišti nosí tvůj oblíbený tým, takže bude jasné, za koho kopeš.
Výhody
- Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
- Design napodobuje prvky, které nosí tým na hřišti.
Podrobnosti o produktu
- Replika
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Bílá
- Styl: II3616-011
Velikost a střih
- Modelka měří 137 cm a má na sobě velikost M
- Model měří 140 cm a má na sobě velikost M
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Paris Saint-Germain Stadium 2026/27, brankářský