Přiléhavé dámské běžecké Dri-FIT kraťasy Nike AeroSwift „Keely Hodgkinson“ ADV

Recyklované materiály
Nike AeroSwift „Keely Hodgkinson“
Přiléhavé dámské běžecké kraťasy Dri-FIT ADV
Těmhle kraťasům jsme na počest odhodlání Keely Hodgkinson bojovat o medaile dodali zlatý nádech. Jsou stvořené pro závody a nově mají žebrovaný materiál odvádějící pot a úložné prostory, které tě podrží až do cíle. Elastický pas ze síťoviny je prodyšný a hedvábně hladká podšívka se příjemně nosí od startu až do cíle.
- Zobrazená barva: Thunder Blue/Černá/Bílá/Linen
- Styl: IU1063-437
Nike AeroSwift „Keely Hodgkinson“
Těmhle kraťasům jsme na počest odhodlání Keely Hodgkinson bojovat o medaile dodali zlatý nádech. Jsou stvořené pro závody a nově mají žebrovaný materiál odvádějící pot a úložné prostory, které tě podrží až do cíle. Elastický pas ze síťoviny je prodyšný a hedvábně hladká podšívka se příjemně nosí od startu až do cíle.
Výhody
- Technologie Nike Dri-FIT ADV kombinuje materiál odvádějící vlhkost se špičkovou konstrukcí a dalšími prvky, díky kterým budeš v suchu a pohodlí.
- Do zadní kapsy na zip se vejde většina telefonů a do dvou otevřených kapes si schováš drobnosti, například gely.
- Síťovaný pas s vnitřní stahovací šňůrkou si snadno přizpůsobíš a je prodyšný.
Podrobnosti o produktu
- Nereflexní loga Swoosh
- Délka vnitřního švu 13 cm
- Svrchní část: 89 % polyester / 11 % elastan. Podšívka klínku: 88 % polyester / 12 % elastan.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Thunder Blue/Černá/Bílá/Linen
- Styl: IU1063-437
Velikost a střih
- Jak je vidět na Falyn Lott, univerzitní atletce ve víceboji a skocích.
- Falyn je vysoká 183 cm a má na sobě velikost S.
- Zúžený střih: přiléhavý a dobře padne
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike AeroSwift „Keely Hodgkinson“
Další informace
- Jak je vidět na Falyn Lott, univerzitní atletce ve víceboji a skocích.
- Falyn je vysoká 183 cm a má na sobě velikost S.