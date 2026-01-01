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Předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT Chorvatsko 2026 s krátkým rukávem pro větší děti - Chlorine Blue/Hyper Royal/Bílá

Recyklované materiály

Chorvatsko 2026, předzápasový dres

Předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti

64,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Když už máš zvládnuté základy, zdokonal svoje dovednosti. Zeštíhlený střih a technologie odvádějící pot tě udrží v suchu, i když hra přiostří.


  • Zobrazená barva: Chlorine Blue/Hyper Royal/Bílá
  • Styl: IO8705-447

Chorvatsko 2026, předzápasový dres

64,99 €

Když už máš zvládnuté základy, zdokonal svoje dovednosti. Zeštíhlený střih a technologie odvádějící pot tě udrží v suchu, i když hra přiostří.

Výhody

Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Zobrazená barva: Chlorine Blue/Hyper Royal/Bílá
  • Styl: IO8705-447

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 147 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT Chorvatsko 2026 s krátkým rukávem pro větší děti

    Chorvatsko 2026, předzápasový dres

    64,99 €

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