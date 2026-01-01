Předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT Chorvatsko 2026 s krátkým rukávem pro větší děti

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Recyklované materiály
Chorvatsko 2026, předzápasový dres
Předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti
64,99 €
Když už máš zvládnuté základy, zdokonal svoje dovednosti. Zeštíhlený střih a technologie odvádějící pot tě udrží v suchu, i když hra přiostří.
- Zobrazená barva: Chlorine Blue/Hyper Royal/Bílá
- Styl: IO8705-447
Chorvatsko 2026, předzápasový dres
64,99 €
Když už máš zvládnuté základy, zdokonal svoje dovednosti. Zeštíhlený střih a technologie odvádějící pot tě udrží v suchu, i když hra přiostří.
Výhody
Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
Podrobnosti o produktu
- 100 % polyester
- Zobrazená barva: Chlorine Blue/Hyper Royal/Bílá
- Styl: IO8705-447
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 147 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Chorvatsko 2026, předzápasový dres
64,99 €