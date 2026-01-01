Praktická vesta Nike ACG pro větší děti

Recyklované materiály
Nike ACG
Praktická vesta pro větší děti
Už se těšíš na další dobrodružství? Nech se vést kompasem na táhle zipu. Do jedné z mnoha kapes si můžeš sbírat kamínky a do velké zadní kapsy se ti vejde vak na vodu. Když vestu zrovna nemáš na sobě, můžeš ji snadno sbalit do vlastní kapsy. Tak na co čekáš? Vyraz objevovat!
- Zobrazená barva: Grey Fog/College Grey/College Grey/Summit White
- Styl: IF8294-097
Nike ACG
Už se těšíš na další dobrodružství? Nech se vést kompasem na táhle zipu. Do jedné z mnoha kapes si můžeš sbírat kamínky a do velké zadní kapsy se ti vejde vak na vodu. Když vestu zrovna nemáš na sobě, můžeš ji snadno sbalit do vlastní kapsy. Tak na co čekáš? Vyraz objevovat!
Zmapuj si cestu
Tento dvoucestný zip skrývá výjimečný detail – na jeho horním táhlu je kompas, který ti ukáže sever.
Skladný design
Potřebuješ si odlehčit? Celou vestu si můžeš snadno sbalit do vlastní kapsy. Když ji sbalíš, díky sponě a poutku ji můžeš připnout k batohu a mít volné ruce.
Podrobnosti o produktu
- Kapsa se zapínáním na suchý zip
- Kapsa na zip
- Vyšívaná loga ACG a Swoosh
- Svrchní část: 100 % nylon. Síťovina: 100 % polyester.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Grey Fog/College Grey/College Grey/Summit White
- Styl: IF8294-097
Velikost a střih
- Model měří 155 cm a má na sobě velikost M
- Modelka měří 150 cm a má na sobě velikost M
- Volný střih: vzdušný a uvolněný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný nylon ve výrobcích Nike je kombinací řady materiálů, včetně recyklovaného koberce a použitých rybářských sítí. Nylon se před chemickou nebo mechanickou recyklací vyčistí, roztřídí a rozdrtí na vločky, aby se vytvořila nová recyklovaná nylonová vlákna.
- Oděvy, které používají materiály vyrobené z recyklovaného nylonu, snižují emise uhlíku až o 50 % v porovnání s novým nylonem.
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Nike ACG