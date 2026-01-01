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Pouzdro na notebook Nike Club - Space Purple/Bleached Coral/Černá

Nike Club

Pouzdro na notebook

37,99 €
Vyber velikost

Do tohohle voděodolného pouzdra na notebook Nike Club se vejde notebook s úhlopříčkou až 16 palců a do přední kapsy na zip pohodlně uložíš 14palcový tablet nebo příslušenství.


  • Zobrazená barva: Space Purple/Bleached Coral/Černá
  • Styl: IW7915-570

Nike Club

37,99 €

Do tohohle voděodolného pouzdra na notebook Nike Club se vejde notebook s úhlopříčkou až 16 palců a do přední kapsy na zip pohodlně uložíš 14palcový tablet nebo příslušenství.

Podrobnosti o produktu

  • Vejde se do něj až 16palcový notebook
  • Svrchní část: 54 % nylon / 40 % polyester / 6 % elastan. Podšívka: 100 % polyester.
  • Čistit ručně
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Space Purple/Bleached Coral/Černá
  • Styl: IW7915-570

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pouzdro na notebook Nike Club

    Nike Club

    37,99 €