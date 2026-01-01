Pouzdro na notebook Nike Club

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Nike Club
Pouzdro na notebook
37,99 €
Do tohohle voděodolného pouzdra na notebook Nike Club se vejde notebook s úhlopříčkou až 16 palců a do přední kapsy na zip pohodlně uložíš 14palcový tablet nebo příslušenství.
- Zobrazená barva: Space Purple/Bleached Coral/Černá
- Styl: IW7915-570
Nike Club
37,99 €
Do tohohle voděodolného pouzdra na notebook Nike Club se vejde notebook s úhlopříčkou až 16 palců a do přední kapsy na zip pohodlně uložíš 14palcový tablet nebo příslušenství.
Podrobnosti o produktu
- Vejde se do něj až 16palcový notebook
- Svrchní část: 54 % nylon / 40 % polyester / 6 % elastan. Podšívka: 100 % polyester.
- Čistit ručně
- Dovoz
- Zobrazená barva: Space Purple/Bleached Coral/Černá
- Styl: IW7915-570
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Club
37,99 €