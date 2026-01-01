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Ponožky nad lýtka Nike Everyday Elevated (1 pár) - Černá/Platinum Tint

Nike Everyday Elevated

Ponožky nad lýtka (1 pár)

14,99 €

Vyprodáno:

Produkt zrovna není dostupný

Vylepši svůj každodenní život. Vzali jsme naše typické ponožky a vylepšili je ve všech směrech. Od měkčí příze, která si zachovává tvar, přes tlumení jako na obláčku pro maximální pohodlí až po vylepšený střih, který drží na místě – díky nim bude každý krok malou dovolenou.


  • Zobrazená barva: Černá/Platinum Tint
  • Styl: IO1846-010

Nike Everyday Elevated

14,99 €

Vylepši svůj každodenní život. Vzali jsme naše typické ponožky a vylepšili je ve všech směrech. Od měkčí příze, která si zachovává tvar, přes tlumení jako na obláčku pro maximální pohodlí až po vylepšený střih, který drží na místě – díky nim bude každý krok malou dovolenou.

Výhody

  • Tlumení v oblasti paty a přední části chodidla je příjemně měkké.
  • Speciální opora klenby a vylepšený střih obepínají nohu a zajišťují pohodlí a přiléhavost.
  • Zesílená špička a pata jsou navržené tak, aby odolaly každodennímu opotřebení.
  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot a udržuje nohy v suchu a pohodlí.
  • Plně síťovaný svršek zvyšuje prodyšnost.
  • Velikost vyšitá pod nohou zabraňuje záměně páru.

Podrobnosti o produktu

  • 97 % polyester / 3 % elastan
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Platinum Tint
  • Styl: IO1846-010

Velikost a střih

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    Ponožky nad lýtka Nike Everyday Elevated (1 pár)

    Nike Everyday Elevated

    14,99 €

    Dolaď si styl