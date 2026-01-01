Ponožky nad lýtka Nike Everyday Elevated (1 pár)

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Nike Everyday Elevated
Ponožky nad lýtka (1 pár)
14,99 €
Vyprodáno:
Produkt zrovna není dostupný
Vylepši svůj každodenní život. Vzali jsme naše typické ponožky a vylepšili je ve všech směrech. Od měkčí příze, která si zachovává tvar, přes tlumení jako na obláčku pro maximální pohodlí až po vylepšený střih, který drží na místě – díky nim bude každý krok malou dovolenou.
- Zobrazená barva: Černá/Platinum Tint
- Styl: IO1846-010
Nike Everyday Elevated
14,99 €
Vylepši svůj každodenní život. Vzali jsme naše typické ponožky a vylepšili je ve všech směrech. Od měkčí příze, která si zachovává tvar, přes tlumení jako na obláčku pro maximální pohodlí až po vylepšený střih, který drží na místě – díky nim bude každý krok malou dovolenou.
Výhody
- Tlumení v oblasti paty a přední části chodidla je příjemně měkké.
- Speciální opora klenby a vylepšený střih obepínají nohu a zajišťují pohodlí a přiléhavost.
- Zesílená špička a pata jsou navržené tak, aby odolaly každodennímu opotřebení.
- Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot a udržuje nohy v suchu a pohodlí.
- Plně síťovaný svršek zvyšuje prodyšnost.
- Velikost vyšitá pod nohou zabraňuje záměně páru.
Podrobnosti o produktu
- 97 % polyester / 3 % elastan
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Platinum Tint
- Styl: IO1846-010
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 177 cm
- Průvodce velikostmi
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Nike Everyday Elevated
14,99 €