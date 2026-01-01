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Pleteninové kraťasy Nike Football Beşiktaş J.K. pro větší děti - Bílá/Černá/Černá

Recyklované materiály

Beşiktaş J.K.

Pleteninové kraťasy Nike Football pro větší děti

42,99 €
Bílá/Černá/Černá
Černá/Bright Crimson/Bright Crimson
Černá/Bílá/Bílá

Tyhle kraťasy inspirované tím, co nosí tvůj tým na hřišti, využívají technologii odvádějící pot, takže ti při fandění Beşiktaşi pomohou zůstat v suchu a pohodlí.


  • Zobrazená barva: Bílá/Černá/Černá
  • Styl: IZ6033-100

Beşiktaş J.K.

42,99 €

Tyhle kraťasy inspirované tím, co nosí tvůj tým na hřišti, využívají technologii odvádějící pot, takže ti při fandění Beşiktaşi pomohou zůstat v suchu a pohodlí.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Bílá/Černá/Černá
  • Styl: IZ6033-100

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pleteninové kraťasy Nike Football Beşiktaş J.K. pro větší děti

    Beşiktaş J.K.

    42,99 €

    Dolaď si styl