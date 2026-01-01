Pleteninové kraťasy Nike Football Beşiktaş J.K. pro větší děti

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Recyklované materiály
Beşiktaş J.K.
Pleteninové kraťasy Nike Football pro větší děti
42,99 €
Tyhle kraťasy inspirované tím, co nosí tvůj tým na hřišti, využívají technologii odvádějící pot, takže ti při fandění Beşiktaşi pomohou zůstat v suchu a pohodlí.
- Zobrazená barva: Bílá/Černá/Černá
- Styl: IZ6033-100
Beşiktaş J.K.
42,99 €
Tyhle kraťasy inspirované tím, co nosí tvůj tým na hřišti, využívají technologii odvádějící pot, takže ti při fandění Beşiktaşi pomohou zůstat v suchu a pohodlí.
Podrobnosti o produktu
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Bílá/Černá/Černá
- Styl: IZ6033-100
Velikost a střih
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Beşiktaş J.K.
42,99 €