Pleteninové fotbalové kalhoty Nike Dri-FIT Chelsea FC Strike pro větší děti

obrázek 1 ze 7
Recyklované materiály
Chelsea FC Strike
Pleteninové fotbalové kalhoty Nike Dri-FIT pro větší děti
64,99 €
Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Zdobí je designové prvky šité na míru vycházejícím fotbalovým hvězdám. Mají zeštíhlený střih a technologii, která odvádí pot, takže tě udrží v pohodlí, když ladíš svoje dovednosti.
- Zobrazená barva: Pitch Blue/Bílá/Midwest Gold
- Styl: II2813-426
Chelsea FC Strike
64,99 €
Zdobí je designové prvky šité na míru vycházejícím fotbalovým hvězdám. Mají zeštíhlený střih a technologii, která odvádí pot, takže tě udrží v pohodlí, když ladíš svoje dovednosti.
Výhody
- Manžety na nohavicích jsou opatřené zipem, který usnadňuje oblékání a svlékání přes boty.
- Pružná pletenina nebrání v pohybu.
Podrobnosti o produktu
- Svrchní část: 91 % polyester / 9 % elastan. Díly/síťovina: 100 % polyester.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Pitch Blue/Bílá/Midwest Gold
- Styl: II2813-426
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost S a měří 132 cm
- Zeštíhlený střih: elegantní a kopíruje postavu
- Nohavice: sahají ke kotníkům
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
Recenze (0)
Recenze (0)
Žádné recenze
Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Chelsea FC Strike.
Chelsea FC Strike
64,99 €