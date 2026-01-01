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Pleteninové fotbalové kalhoty Nike Dri-FIT Anglie Strike pro větší děti - Obsidian/Work Blue/Bílá

Recyklované materiály

Anglie Strike

Pleteninové fotbalové kalhoty Nike Dri-FIT pro větší děti

64,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken

Zdobí je designové prvky šité na míru vycházejícím fotbalovým hvězdám. Mají zeštíhlený střih a technologii, která odvádí pot, takže tě udrží v pohodlí, když ladíš svoje dovednosti.


  • Zobrazená barva: Obsidian/Work Blue/Bílá
  • Styl: IB7984-451

Anglie Strike

64,99 €

Zdobí je designové prvky šité na míru vycházejícím fotbalovým hvězdám. Mají zeštíhlený střih a technologii, která odvádí pot, takže tě udrží v pohodlí, když ladíš svoje dovednosti.

Výhody

  • Manžety na nohavicích jsou opatřené zipem, který usnadňuje oblékání a svlékání přes boty.
  • Pružná pletenina nebrání v pohybu.

Podrobnosti o produktu

  • Svrchní část: 91 % polyester / 9 % elastan. Díly/síťovina: 100 % polyester.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Obsidian/Work Blue/Bílá
  • Styl: IB7984-451

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 140 cm
    • Zeštíhlený střih: elegantní a kopíruje postavu
    • Nohavice: sahají ke kotníkům
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Pleteninové fotbalové kalhoty Nike Dri-FIT Anglie Strike pro větší děti

    Anglie Strike

    64,99 €

    Dolaď si styl

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