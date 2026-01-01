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Pleteninová fotbalová sportovní souprava Nike Dri-FIT Chelsea FC Strike pro malé děti - Bright Blue/Pitch Blue/Bílá/Midwest Gold

Recyklované materiály

Chelsea FC Strike

Pleteninová fotbalová sportovní souprava Nike Dri-FIT pro malé děti

79,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

I budoucí šampioni potřebují tu správnou výbavu. Sportovní soupravu Chelsea FC Strike tvoří klasické kalhoty a bunda na zip, které jsou ušité z materiálu odvádějícího pot, takže tě udrží v naprostém pohodlí.


  • Zobrazená barva: Bright Blue/Pitch Blue/Bílá/Midwest Gold
  • Styl: II3887-452

Chelsea FC Strike

79,99 €

I budoucí šampioni potřebují tu správnou výbavu. Sportovní soupravu Chelsea FC Strike tvoří klasické kalhoty a bunda na zip, které jsou ušité z materiálu odvádějícího pot, takže tě udrží v naprostém pohodlí.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Bright Blue/Pitch Blue/Bílá/Midwest Gold
  • Styl: II3887-452

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 121 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Pleteninová fotbalová sportovní souprava Nike Dri-FIT Chelsea FC Strike pro malé děti

    Chelsea FC Strike

    79,99 €

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