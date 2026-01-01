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Pletená šála Nike City - College Grey/Sail

Nike City

Pletená šála

44,99 €
College Grey/Sail
Černá/Černá
JEDNA VELIKOST

Zachumlej se do pohodlné pletené šály a vyzraj na zimu.


  • Zobrazená barva: College Grey/Sail
  • Styl: II5187-043

Nike City

44,99 €

Zachumlej se do pohodlné pletené šály a vyzraj na zimu.

Podrobnosti o produktu

  • 41 % polyester / 33 % viskóza / 14 % nylon / 12 % akryl
  • Prát v ruce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: College Grey/Sail
  • Styl: II5187-043

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pletená šála Nike City

    Nike City

    44,99 €

    Dolaď si styl

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