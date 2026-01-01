Pletená šála Nike City

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Nike City
Pletená šála
44,99 €
Zachumlej se do pohodlné pletené šály a vyzraj na zimu.
- Zobrazená barva: College Grey/Sail
- Styl: II5187-043
Nike City
44,99 €
Zachumlej se do pohodlné pletené šály a vyzraj na zimu.
Podrobnosti o produktu
- 41 % polyester / 33 % viskóza / 14 % nylon / 12 % akryl
- Prát v ruce
- Dovoz
- Zobrazená barva: College Grey/Sail
- Styl: II5187-043
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike City
44,99 €